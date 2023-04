Arsenal busca consolidar liderança na Premier League enquanto City disputa semifinal da FA Cup

A vantagem do Arsenal sobre o Manchester City (que disputou um jogo a menos) na liderança da Premier League foi reduzida para quatro pontos após os duelos contra Liverpool e West Ham, que terminaram em dois empates frustrantes em 2 a 2 depois de abrir 2 a 0.

Os 'Gunners' podem aproveitar a visita desta sexta-feira às 16h00 (horário de Brasília) ao lanterna Southampton, para manter a distância em relação ao segundo colocado.

Já os 'Citizens', a quem vão visitar na quarta-feira, 26 de abril, estão ocupados neste fim de semana com as semifinais da Copa da Inglaterra (FA Cup).

No domingo haverá o duelo entre Tottenham e Newcastle, dois candidatos a ficar entre as quatro primeiras posições, que classificam para a Liga dos Campeões na próxima temporada. Os 'Spurs', em quinto lugar, não podem vacilar diante dos 'Magpies', que estão um pouco à frente na classificação, com três pontos de vantagem e um jogo a menos.

Além do campeonato, a FA Cup terá suas semifinais em Wembley.

A primeira será no sábado às 12h45 (horário de Brasília) entre o City e o Sheffield United, segundo colocado na Championship (Segunda Divisão) e perto de garantir a promoção.

A segunda, no domingo, no mesmo horário, terá o Manchester United, que já conquistou a Copa da Liga Inglesa este ano, e o Brighton, do técnico italiano Roberto de Zerbi, que vem fazendo uma temporada respeitável e é candidato a uma vaga nas competições europeias.

--- Programação da 32ª rodada do campeonato inglês (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

(16h00) Arsenal - Southampton

- Sábado:

(08h30) Fulham - Leeds

(11h00) Liverpool - Nottingham

Leicester - Wolverhampton

Crystal Palace - Everton

Brentford - Aston Villa

- Domingo:

(10h00) Newcastle - Tottenham

AFC Bournemouth - West Ham

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Arsenal 74 31 23 5 3 74 31 43

2. Manchester City 70 30 22 4 4 78 28 50

3. Manchester United 59 30 18 5 7 46 37 9

4. Newcastle 56 30 15 11 4 48 24 24

5. Tottenham 53 31 16 5 10 57 45 12

6. Aston Villa 50 31 15 5 11 44 40 4

7. Brighton 49 29 14 7 8 54 37 17

8. Liverpool 47 30 13 8 9 56 36 20

9. Brentford 43 31 10 13 8 47 42 5

10. Fulham 42 30 12 6 12 42 41 1

11. Chelsea 39 31 10 9 12 30 33 -3

12. Crystal Palace 36 31 9 9 13 31 40 -9

13. Wolverhampton 34 31 9 7 15 26 42 -16

14. AFC Bournemouth 33 31 9 6 16 31 59 -28

15. West Ham 31 30 8 7 15 29 41 -12

16. Leeds 29 31 7 8 16 40 60 -20

17. Everton 27 31 6 9 16 24 46 -22

18. Nottingham 27 31 6 9 16 24 56 -32

19. Leicester 25 31 7 4 20 41 55 -14

20. Southampton 23 31 6 5 20 24 53 -29

