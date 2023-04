Tsitsipas vence argentino Cachín e vai às oitavas do Torneio de Barcelona

O grego Stefanos Tsitsipas, número cinco do mundo, avançou para as oitavas de final do Torneio de Barcelona ao vencer nesta quarta-feira o argentino Pedro Cachín por 6-4 e 6-2, assim como o italiano Jannik Sinner que venceu o também argentino Diego Schwartzman por 6-2 e 6-4.

Tsitsipas, que chega a Barcelona após perder nas quartas de final de Monte Carlo, foi melhorando ao longo do jogo e após quebrar o saque do adversário no quinto game assumiu o controle do jogo.

O grego vai enfrentar nas oitavas de final o canadense Denis Shapovalov, que derrotou em pouco mais de uma hora o eslovaco Jozef Kovalik por 6-4 e 6-3.

O italiano Jack Sinner, quarto cabeça-de-chave da competição, bateu Diego Schwartzman, que havia vencido o chinês Yibing Wu na rodada anterior, em 80 minutos.

O argentino, derrotado em seus dois confrontos anteriores contra Sinner, não conseguiu mudar a estatística contra um tenista italiano que teve amplo domínio.

Sinner, terá pela frente nas oitavas o japonês Yoshihito Nishioka, que eliminou o belga David Goffin por 6-1 e 7-5 na terça-feira.

Mais cedo, Grigor Dimitrov, décimo primeiro cabeça de chave, venceu o equatoriano Emilio Gómez com um confortável 6-3 e 6-1 em sua estreia no saibro do RCT Barcelona-1899.

O búlgaro precisou de apenas uma hora e três minutos para superar o equatoriano, número 120 do mundo.

Dimitrov vai enfrentar nas oitavas o australiano Alex de Minaur, número 19 do mundo, que atropelou o russo Alexander Shevchenko com parciais de 6-0 e 6-1.

O argentino Francisco Cerúndolo, 15º cabeça-de-chave, avançou para as oitavas ao vencer por 6-2 e 6-2 o italiano Francesco Passaro, que um dia antes havia eliminado o espanhol Fernando Verdasco.

Cerúndolo, que chegou às quartas de final em Miami, enfrentará o norueguês Casper Ruud, número três do mundo, na próxima fase.

-- Resultados do Torneio de Barcelona

- Simples masculino - segunda fase:

Francisco Cerúndolo (ARG/N.15) x Francesco Passaro (ITA) 6-2, 6-2

Daniel Evans (GBR/N.12) x Matteo Arnaldi (ITA) 6-4, 6-3

Karen Khachanov (RUS/N.6) x Nicolás Jarry (CHI) 6-4, 6-4

Cameron Norrie (GBR/N.7) x Pavel Kotov (RUS) 6-1, 6-2

Lorenzo Musetti (ITA/N.9) x Jason Kubler (AUS) 6-3, 6-1

Yoshihito Nishioka (JPN/N.16) x David Goffin (BEL) 6-1, 7-5

Jannik Sinner (ITA/N.4) x Diego Schwartzman (ARG) 6-2, 6-4

Alex De Miñaur (AUS/N.8) x Alexander Shevchenko (RUS) 6-0, 6-1

Grigor Dimitrov (BUL/N.11) x Emilio Gómez (EQU) 6-3, 6-1

Denis Shapovalov (CAN/N.14) x Jozef Kovalík (SVK) 6-4, 6-3

Stefanos Tsitsipas (GRE/N.2) x Pedro Cachín (ARG) 6-4, 6-2

