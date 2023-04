Rússia ataca a cidade ucraniana de Odessa com drones

A Rússia executou na madrugada desta quarta-feira (19) um ataque com drones na cidade portuária de Odessa, sul da Ucrânia, mas não foram registradas vítimas até o momento, anunciaram as autoridades locais.

"Durante a madrugada, o inimigo executou um ataque com drones do tipo Shahed-136 na região de Odessa", afirmou Yuriy Kruk, comandante militar do distrito, em um comunicado no Telegram.

Kruk afirmou que as defesas aéreas da Ucrânia destruíram a maioria dos drones, mas que algumas infraestruturas civis foram atingidas.

"De acordo com informações preliminares, não houve vítimas. Medidas estão sendo adotadas para conter o fogo. As unidades do serviço de emergência e outras estruturas estão trabalhando no local", disse.

Os Shahed-136 são drones autoexplosivos de produção iraniana que podem ser programados para voar automaticamente até coordenadas de GPS previamente definidas, onde detonam sua carga.

A indústria de drones da Rússia foi afetada pelas sanções internacionais, o que, aliado à neutralização de vários aparelhos desde o início da guerra, levou Moscou a importar os aparelhos do Irã.

A região de Odessa, às margens do Mar Negro, era um destino de férias de muitos ucranianos e russos antes de o presidente Vladimir Putin enviar suas tropas contra a ex-república soviética em fevereiro do ano passado.

Desde o início da invasão, a cidade foi bombardeada diversas vezes pelas tropas russas. Também foi avo de um ataque com drones há duas semanas que provocou danos.

Em janeiro, a Unesco classificou o centro histórico de Odessa como Patrimônio da Humanidade em perigo.

