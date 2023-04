Olivier Giroud renova com Milan até 2024

Olivier Giroud, de 36 anos, o maior artilheiro da história da seleção francesa, renovou seu contrato com o Milan por um ano, até 2024, anunciou nesta quarta-feira o clube italiano.

"O AC Milan tem o prazer de anunciar a renovação do contrato de Olivier Giroud", anunciou o atual campeão italiano em seu site.

Contratado no verão de 2021 com uma função de reserva de luxo do astro sueco Zlatan Ibrahimovic, o ex-atacante do Arsenal, Chelsea e Montpellier se tornou rapidamente indispensável entre os 'rossonneri' na última temporada marcando vários gols decisivos na conquista do primeiro 'Scudetto' do clube desde 2011.

O campeão mundial de 2018 continua sendo o atacante titular do Milan nesta temporada, especialmente devido aos repetidos desfalques do veterano Ibrahimovic, de 41 anos.

Na terça-feira, em Napoli, Giroud voltou a ser um dos grandes destaques da classificação para as semifinais da Liga dos Campeões, ao marcar seu 13º gol na temporada contando todas as competições.

Esta renovação de um ano permitirá ao maior artilheiro da história dos 'Bleus' (53 gols em 121 jogos) continuar sua aventura milanesa até a Euro-2024.

