Manchester City elimina Bayern após empate (1-1) e pega Real Madrid nas semis da Champions

O Manchester City eliminou nesta quarta-feira o Bayern Munique nas quartas de final da Liga dos Campeões ao empatar (1-1) na Allianz Arena (depois de vencer por 3 a 0 no jogo de ida), e os 'Citizens' vão agora enfrentar o Real Madrid nas semifinais do maior torneio europeu de clubes.

Os 'Sky Blues' de Pep Guardiola não se intimidaram diante da grandeza do palco do duelo e nem com o adversário em uma partida movimentada entre duas equipes que buscaram a vitória. O astro norueguês Erling Haaland abriu o placar no segundo tempo (57') e Joshua Kimmich empatou de pênalti na reta final (83').

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

iga/mcd/aam

Tags