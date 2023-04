Líderes de torcida são baleadas no Texas ao entrarem no carro errado

Duas líderes de torcida foram baleadas em um estacionamento do Texas depois que uma delas entrou em um carro que confundiu com o seu, em um novo incidente de uma série de outros similares envolvendo armas de fogo esta semana nos Estados Unidos.

Um homem fez múltiplos disparos contra as duas jovens, ferindo gravemente uma delas, informou a polícia. O ataque, ocorrido na terça-feira (18), aconteceu dias depois de um adolescente negro ser baleado no Missouri e uma jovem ser morta a tiros no estado de Nova York. Os dois foram alvejados por estarem no endereço errado.

Neste caso no Texas, quatro líderes de torcida adolescentes foram juntas no carro de uma delas a um treino e depois voltaram, passada a meia-noite, ao estacionamento de um supermercado na cidade de Elgin, onde as demais costumam deixar seus veículos.

Uma delas, Heather Roth, disse ter saído do carro da amiga e se dirigiu ao que acreditava ser o seu, abrindo a porta, antes de perceber que um homem estava sentado dentro do carro. Ela voltou ao veículo da amiga em seguida.

"Vejo o cara sair pela porta do carona, abri a janela e estava tentando me desculpar", contou ela, em um vídeo compartilhado pela KTRK, filial local da ABC.

"Simplesmente ele sacou uma arma e começou a atirar em todo mundo em seguida", contou. O suspeito, Pedro Tello Rodríguez, de 25 anos, foi detido, informou o Departamento de Polícia de Elgin.

Outra líder de torcida, identificada pela imprensa local como Payton Washington, "sofreu ferimentos graves e foi levada ao hospital de helicóptero", acrescentou a polícia.

Uma campanha da GoFundMe, que havia arrecadado quase US$ 70.000 (cerca de R$ 353 mil) até a manhã desta quarta-feira, disse que "Payton levou dois tiros e ficou gravemente ferida. Encontra-se estável na UTI e terá um longo caminho para a recuperação".

Roth foi ferida de raspão e foi atendida no local, segundo a KTRK.

Ataques a tiros mortais ocorrem com frequência nos Estados Unidos, um país de cerca de 330 milhões de habitantes e onde circulam aproximadamente 400 milhões de armas.

Ralph Yarl, de 16 anos, levou dois tiros depois de tocar a campainha da casa errada no Missouri, enquanto foi pegar os irmãos. O suposto atirador, um idoso branco, se entregou à polícia.

No sábado à noite, o proprietário de uma casa atirou em um veículo que parou por engano na entrada de seu estacionamento porque os quatro ocupantes acharam que se tratava da residência de um amigo. Uma mulher de 20 anos que estava no carro morreu.

