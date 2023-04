Juiz dos EUA ordena que ex-presidente peruano se entregue para extradição

Um juiz da Califórnia ordenou, nesta quarta-feira (19), que o ex-presidente peruano Alejandro Toledo se entregue na próxima sexta-feira à Justiça para dar prosseguimento a seu processo de extradição dos Estados Unidos para o Peru.

"Toledo será levado para uma prisão adequada, onde permanecerá até que ocorra a sua entrega às autoridades peruanas", decidiu o juiz Thomas Hixson, do distrito norte da Califórnia.

O ex-presidente, 77, que cumpre prisão domiciliar em San Francisco, é requerido pela Justiça peruana sob as acusações de corrupção e lavagem de dinheiro no âmbito do caso Odebrecht.

Toledo nega as acusações e tentou vários recursos legais para bloquear a extradição, que o Peru buscava desde 2018 e que Washington autorizou em fevereiro.

Nesta terça-feira, o Nono Circuito de Apelações dos Estados Unidos negou por unanimidade o recurso judicial mais recente de Toledo e, em consequência, os promotores pediram ao tribunal que ordenasse que o ex-presidente se entregasse.

Segundo a decisão do juiz Hixson, o advogado de Toledo "declarou que não solicitará mais adiamentos ao Nono Circuito, nem à Suprema Corte". O ex-presidente peruano deve se entregar às 9h locais de sexta-feira, no Palácio da Justiça de San José.

