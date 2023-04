Jogador tcheco Jankto volta a ser notícia após se negar a fazer exame toxicológico

Dois meses depois de anunciar a sua homossexualidade, o jogador da seleção tcheca e do Getafe, Jakub Jankto, que joga no Sparta Praga por empréstimo, está de volta aos noticiários do seu país depois de se recusar a passar por um teste em uma blitz de trânsito na capital tcheca.

O Sparta anunciou em seu site que afastou o jogador de 27 anos para que ele possa "lidar com seus problemas pessoais".

"O jogador não está totalmente capacitado para cumprir suas obrigações profissionais", acrescentou o clube.

Na terça-feira, a polícia parou o carro de Jankto após a denúncia de outro motorista, que suspeitava que a pessoa que conduzia aquele veículo poderia estar dirigindo sob o efeito de álcool.

Jankto passou no teste do bafômetro, mas se recusou a fazer um outro procedimento para detecção de drogas ou o exame médico.

O tablóide Blesk informou que Jankto não tem carteira de motorista porque a polícia a retirou há algum tempo.

Jankto, autor de 4 gols em 45 jogos pela seleção de seu país, anunciou em fevereiro que é gay, tornando-se assim um dos poucos jogadores profissionais a se declarar abertamente homossexual e o primeiro a fazê-lo enquanto ainda atua internacionalmente em seu país.

Este anúncio gerou uma onda de apoio internacional.

