Debandada no Iêmen resulta em pelo menos 85 mortos e 322 feridos

Pelo menos 85 pessoas morreram e 322 ficaram feridas em uma debandada na capital do Iêmen durante uma distribuição de dinheiro de caridade, disseram à AFP nesta quinta-feira (20, noite de quarta em Brasília) autoridades dos rebeldes houthis, que controlam parte do país.

O incidente ocorreu na região de Bab al-Iêmen, disse uma autoridade de segurança da capital Saná. O balanço de vítimas foi confirmado por autoridades médicas.

"Mulheres e crianças estão entre os mortos" e cerca de 50 feridos estão em estado grave, disse a fonte de segurança, que pediu anonimato porque não está autorizada a falar com a imprensa.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

As vítimas desta debandada, uma das mais mortais em dez anos, foram transportadas para hospitais próximos, enquanto os organizadores do evento foram presos, informou o Ministério do Interior em um comunicado de imprensa divulgado pela agência de notícias dos rebeldes, Saba.

O comunicado de imprensa não especificou o número de vítimas, contentando-se em anunciar "dezenas de mortos após uma debandada durante uma distribuição caótica de somas de dinheiro por alguns comerciantes".

Esta ação de caridade ocorre alguns dias antes do feriado de Eid al-Fitr, que marca o fim do jejum do Ramadã.

bur-mah/ho/lb/dbh/am

Tags