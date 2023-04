Comunicado do Business Wire :Tecnotree

A Tecnotree, uma plataforma digital mundial e líder de serviços para 5G e tecnologias nativas da nuvem, anunciou seus resultados financeiros para o primeiro trimestre de 2023, demonstrando um crescimento e sucesso impressionantes. A empresa alcançou um notável crescimento de 17% nas vendas líquidas, marcando seu desempenho de receita mais forte no primeiro trimestre dos últimos quatro anos. Este crescimento excepcional foi impulsionado principalmente pela região das Américas, que contribuiu significativamente para a expansão da receita da Tecnotree.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20230418005724/pt/

Tecnotree Reports Impressive Q1 2023 Results with Strong Growth and Increased Profitability (Graphic: Business Wire)

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Principais destaques dos resultados financeiros no primeiro trimestre:

. As vendas líquidas foram de 15,5 milhões de euros com um crescimento de 17 % em relação ao ano anterior

. O resultado operacional foi de 3,6 milhões de euros, um aumento de 80,5 %

. O resultado líquido foi de 1,8 milhão de euros, um aumento de 79,2 %

. A carteira de pedidos no final do período era de 67,8 milhões de euros

. O lucro por ação foi de 0,01 euros

Padma Ravichander, CEO da Tecnotree Corporation, disse: "A Tecnotree alcançou vários marcos significativos no primeiro trimestre de 2023, demonstrando seu compromisso inabalável com a inovação, excelência e satisfação do cliente. Nosso crescimento contínuo é impulsionado pela crescente demanda por nossos produtos e soluções, com entregas sólidas e contínuas de Digital Stack no Oriente Médio, África e Europa, e a nossa previsão é receber cada vez mais pedidos de operadoras de Tier 1 novas e existentes. Esse crescimento é resultado de nosso investimento contínuo em P&D, particularmente em nossa plataforma de engenharia Tecnotree Sensa AI/ML e tecnologias multicloud, que consolidaram ainda mais nossa posição como líderes no espaço de inteligência artificial e aprendizado de máquina".

Ela também comentou: "Estamos comprometidos em expandir nossos produtos e serviços digitais para alcançar novas fronteiras nos setores de telecomunicações, saúde e fintech em 2023 e mais adiante. Nossa plataforma Moments e as ofertas de Fintech estão prontas para revolucionar a maneira como os prestadores de serviços digitais e os agentes do ecossistema colaboram para introduzir modelos inovadores de receita e capacitar comunidades conectadas digitalmente. Estamos entusiasmados para criar novas parcerias e alavancar nossa experiência para causar um impacto significativo nesses novos setores".

Outros feitos significativos no trimestre:

-- A Tecnotree aumentou seus investimentos em pesquisa e desenvolvimento e lançou a plataforma de engenharia Tecnotree Sensa AI/ML, que foi integrada em seu portfólio digital para os segmentos de Telecom, Fintech e Social Commerce. A medida permitiu à empresa melhorar suas ofertas e entregar mais valor aos seus clientes.

-- A empresa testemunhou seu maior crescimento em vendas líquidas no primeiro trimestre e adicionou dois novos logotipos de Tier-1 da América do Norte, Radian nos EUA e Telus no Canadá. Além disso, um cliente existente, Claro Peru, expandiu seu portfólio digital para incluir o Sensa AI para gerenciamento de experiência 360 do cliente. Essa expansão ajudou a Tecnotree a fortalecer sua base de clientes e se posicionar como líder no setor.

-- A rentabilidade da Tecnotree melhorou, apesar de aumentar seus investimentos em pesquisa e desenvolvimento. A empresa implementou fortes medidas de redução de custos em seu capital humano para conseguir isso, demonstrando seu compromisso com o crescimento sustentável.

-- A Tecnotree foi reconhecida pelo Guia de mercado da Gartner novamente no primeiro trimestre de 2023 por gerenciamento e experiência do cliente para operadoras de telecomunicações e tem sido consistentemente reconhecida pelo mesmo desde 2020. Além disso, a Tecnotree foi reconhecida pelo Guia de mercado da Gartner para gerenciamento e monetização de receita para operadoras de telecomunicações de forma consistente desde 2020. O reconhecimento reforça a reputação da Tecnotree como parceira confiável e inovadora do setor.

-- A Tecnotree continua entre os fornecedores líderes nos padrões de certificação de APIs abertas do TM Forum, com 44 APIs certificadas pelo órgão de padrões da indústria, destacando o compromisso da empresa com a interoperabilidade e colaboração.

-- A Tecnotree Moments, plataforma de monetização de telecomunicações da empresa, recebeu o prêmio de Melhor Plataforma de Monetização de Telecom pelo Governo de Dubai no ftNFT Awards. Esse reconhecimento é uma prova da liderança da Tecnotree em tecnologias de ponta e sua capacidade de impulsionar mais inovações com experiências humanizadas habilitadas para IA.

Sobre a Tecnotree

A Tecnotree é uma provedora digital de Sistemas de Suporte a Negócios Digitais (BSS, na sua sigla em inglês) prontos para 5G, com recursos de IA/ML e extensibilidade em várias nuvens. A Tecnotree está entre as primeiras empresas do mundo a obter o Platinum Certified pelos padrões Open API da TM Forum, e nosso Digital BSS Stack ágil e de código aberto compreende toda a gama (order-to-cash) de processos de negócios e gerenciamento de assinaturas para telecomunicações e outras indústrias de serviços digitais criando oportunidades além da conectividade. A Tecnotree também oferece um mercado digital multiexperiência de Fintech e B2B2X para sua base de assinantes por meio da plataforma Tecnotree Moments para capacitar as comunidades conectadas digitalmente em jogos, saúde, educação, OTT e outros ecossistemas verticais. A Tecnotree está listada na Helsinki Nasdaq (TEM1V).

Para mais informações, acesse www.tecnotree.com

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230418005724/pt/

Contato

Padma Ravichander, CEO da Tecnotree E-mail: [email protected]

© 2023 Business Wire, Inc. Aviso: Este comunicado de imprensa não é um documento produzido pela AFP. A AFP não será responsável por este conteúdo. Para mais informações, por favor entre em contato com as pessoas ou entidades mencionadas no comunicado.

Tags