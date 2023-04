Comunicado do Business Wire :FairCom

Com quase 45 anos de foco na solução de problemas complexos de gerenciamento de dados para o setor de banco de dados, a FairCom reforça seu compromisso de contribuir com seu conhecimento avançado de dados, ao fornecer soluções para dar suporte às transformações da Indústria 4.0. A FairCom Edge é uma plataforma tudo-em-um para gerenciamento de dados IIoT, enquanto o FairCom MQ é um corretor MQTT criado com persistência e confiabilidade em mente.

"Percebemos há alguns anos que havia uma lacuna de habilidades no limite. Formar ecossistemas de ponta a ponta está repleto de problemas de dados, e resolver problemas de dados é o que sabemos e fazemos melhor", disse Alysha Brown, Diretora de Operações da FairCom. "Ao incorporar um banco de dados em nossas soluções, criamos uma plataforma confiável e robusta de IIoT para levar as fábricas à Indústria 4.0."

Como um corretor MQTT, o FairCom MQ permite a comunicação de clientes MQTT. Ele recebe mensagens de clientes MQTT, as publica em um tópico e as distribui aos assinantes do tópico. Ao contrário de outros corretores, o FairCom MQ possui um banco de dados incorporado. Isto permite mensagens persistentes com recursos de armazenar e encaminhar, de modo que mesmo os dispositivos que ficam off-line periodicamente (ou inesperadamente) ainda irão receber todas as mensagens.

A FairCom Edge é uma plataforma de integração industrial de Internet das Coisas criada para operar em gateways de borda leves. Como uma plataforma "tudo em um", ela vem com todos os recursos do FairCom MQ, mas o verdadeiro brilho da FairCom Edge é seu mecanismo de transformação. A FairCom Edge pode transformar dados de um protocolo a outro ou até mesmo enriquecê-los. As fábricas obtêm transferência confiável de dados de dispositivos, interoperabilidade aperfeiçoada (incluindo ponte entre OT e TI) e a capacidade de realizar análises de dados na borda. Com foco em confiabilidade, velocidade e conveniência, a FairCom Edge permite que os usuários integrem perfeitamente muitos protocolos IIoT, padronizem protocolos de fábrica e formato de dados, bem como tomem decisões mais rápidas com processamento de dados em tempo real na borda.

Benefícios adicionais da Faircom Edge e Faircom MQ incluem:

-- Integração Mais Fácil O limite de protocolo permite que o equipamento mais antigo faça interface com novas máquinas. A persistência da mensagem permite que novas máquinas "recuperem" informações com mais rapidez.

-- Tecnologia Mais Acessível Configurações sem código e JSON de código baixo permitem que qualquer pessoa crie configurações personalizadas rapidamente. Uma barreira inferior à entrada significa que mais funcionários podem ser treinados em integrações.

-- Melhores Dados A transformação do protocolo permite a liberação de dados no formato adequado para cada caso de uso exclusivo. A convergência de TI/TO permite que ambos os lados obtenham dados necessários sem afetar as operações.

-- Baixos Custos Integrações de baixo código e sem código reduzem custos de integração, solução de problemas e manutenção.

-- Faça Mais com Menos Capital de Giro Menores custos de aquisição e manutenção. Mais agilidade para acrescentar novos processos de fabricação e novos softwares.

O poder do Faircom MQ e da Faircom Edge significa que qualquer fábrica pode agora obter uma plataforma IOT e executar em questão de minutos, mesmo com pessoal técnico limitado. Isto reduz a barreira de entrada à Indústria 4.0, fornecendo aos fabricantes os recursos cruciais necessários para permanecer competitivos no futuro. "Nossa empresa evoluiu para novos mercados, isto é, a computação de borda", disse Brown, "e queremos que nossos clientes evoluam ao nosso lado."

Sobre a FairCom:

Desde 1979, os produtos da FairCom vêm impulsionando sistemas de missão crítica para entidades internacionais em um amplo espectro de indústrias, desde pequenas e médias empresas até empresas de alto nível e agências governamentais a nível corporativo. A linha de produtos da Faircom é composta por soluções para transações de alta velocidade, ambientes Iiot, bem como modernização e migração de sistemas legados.

