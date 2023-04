Comunicado do Business Wire :Esri

Fundada em 1911 com ênfase em ciência, a Universidade de Hong Kong é a instituição mais antiga de ensino superior na região. Em 1916, ocorreu a primeira congregação da universidade, onde cinco indivíduos receberam títulos honorários. Sendo o maior reconhecimento que se pode conceder, o título honorário também é uma das tradições mais antigas e estimadas concedidas às pessoas que fizeram contribuições significativas e valiosas ao mundo, humanidade, meio acadêmico, Hong Kong ou à universidade. Na 209ª Congregação deste ano, a universidade concedeu o título honorário de Doutor Honoris Causa em Ciências a Jack Dangermond, fundador e presidente da Esri, a líder mundial do mercado de sistemas de informações geográficas (SIG) e inteligência de localização.

Após seu treinamento como paisagista, Dangermond fundou a Esri com sua esposa, Laura, em 1969 com a visão de que a análise geográfica e o mapeamento por computador poderiam ajudar a idealizar um futuro melhor. Essa visão continuou a orientar a empresa na criação das tecnologias utilizadas por quase todas as indústrias no mundo inteiro. A Esri também concede bolsas a pesquisadores e oferece licenças de software a preços acessíveis para financiar as despesas e/ou gastos com a educação fundamental, secundária e de nível superior.

"Nossa empresa sempre foi orientada por uma missão, especialmente relacionada a problemas que o meio ambiente e a humanidade enfrentam", disse Dangermond. "Embora a Esri tenha crescido e se tornado uma empresa que atende a um amplo grupo de usuários em vários setores da indústria, sempre mantivemos um senso de propósito para melhorar o mundo, por isso, sinto-me honrado com este reconhecimento e orgulhoso de estar entre outros destinatários estimados."

Motivados por um compromisso pessoal com a gestão ambiental e sustentabilidade, Jack e Laura Dangermond doaram US$ 165 milhões em 2017 para estabelecer a reserva Jack and Laura Dangermond Preserve na costa da Califórnia, o maior presente de todos os tempos para a The Nature Conservancy. E durante a pandemia da COVID-19, a Esri doou mais de US$ 60 milhões em software, serviços e hardware para ajudar agências governamentais dos EUA, trabalhadores em licença e educadores.

Além de Dangermond, a Universidade de Hong Kong concedeu títulos honorários a sete outros indivíduos excepcionais na 209ª Congregação, realizada em 3 de abril de 2023. Para obter mais informações sobre os destinatários e suas realizações, acesse hku.hk/hongrads/graduates.

Sobre a Esri

A Esri, líder mundial do mercado de software de sistema de informações geográficas (SIG), inteligência de localização e mapeamento, ajuda os clientes a liberar todo o potencial dos dados para aprimorar resultados operacionais e de negócios. Fundada em 1969 em Redlands, Califórnia (EUA), o software da Esri é empregado em centenas de milhares de organizações do mundo inteiro, incluindo empresas da Fortune 500, agências governamentais, organizações sem fins lucrativos e universidades. A Esri possui escritórios regionais, distribuidores internacionais e parcerias que fornecem suporte local em mais de 100 países em seis continentes. Com seu compromisso pioneiro com a tecnologia geoespacial e análise, a Esri projeta as soluções mais inovadoras que utilizam uma abordagem geográfica para solucionar alguns dos problemas mais complexos do mundo, colocando-os no contexto crucial da localização. Visite nosso site em esri.com.

