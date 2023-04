Comunicado do Business Wire :Aleph Farms

Aleph Farms, uma empresa de tecnologia de alimentos que projeta novas formas de cultivar produtos de origem animal de qualidade, anunciou hoje o lançamento de sua primeira marca de produtos, Aleph Cuts. Sob a marca Aleph Cuts, a empresa irá comercializar seu primeiro produto, o Petit Steak, o primeiro bife cultivado do mundo com lançamento previsto para Singapura e Israel ainda este ano, dependendo de aprovações regulatórias. Desenvolvido em parceria com a agência de design de marcas e experiências BOND, esta iniciativa de marca distingue os produtos da Aleph Farms e cria impulso antes da comercialização e subsequente compromisso com consumidores e clientes finais.

The new Aleph Cuts brand. Courtesy of Aleph Farms.

"Com o lançamento da Aleph Cuts, estamos apresentando nosso produto mediante uma lente epicurista para conectar pessoas à nossa incrível 'nova versão do bife', ao compartilhar o que esta escolha significa de modo envolvente e autêntico", disse Nicky Quinn, Vice-Presidente de Marketing da Aleph Farms. "Marcas icônicas não são criadas da noite para o dia ou por uma pessoa ou equipe. Estamos na expectativa de criar em conjunto nossa marca ao longo do tempo com os clientes, para que possamos satisfazer melhor suas necessidades em constate evolução."

As identidades visuais para Aleph Farms e Aleph Cuts fazem parte de um sistema unificado concebido para suportar a escala do crescente portfólio de produtos da Aleph Farms. As marcas se relacionam através de elementos visuais como a marca, ícone e paleta de cores, mas evocam diferentes aspectos do etos Aleph: Aleph Farms é mais pragmático com foco em tecnologia e inovação, enquanto Aleph Cuts é mais emocional com foco em educar sobre o produto e celebrar a cultura mediante a lente do alimento. Elas compartilham um novo ícone inspirado no símbolo anterior da cabeça de boi da empresa, refletido na letra A em Aleph, mas invertida, que cria um efeito de espelho e obriga o espectador a ver coisas familiares de um novo jeito.

"Decidimos criar uma marca que refletisse a equipe inovadora da Aleph Farms que conhecemos. Um sistema que deu as boas-vindas a todos a esta nova maneira de pensar sobre o que e como comemos. Nossa inspiração foi em algo universal, no alimento que comemos diariamente bem como nos processos e na paixão da visionária Aleph Farms", disse Lindsay Gravette, Diretora Criativa e Sócia da BOND, que supervisionou o projeto. "O resultado é um par de marcas que expressam o prático e o excepcional, que leva carne cultivada e agricultura celular ao mundo."

A Aleph Farms está trabalhando em estreita cooperação com agências reguladoras ao redor do mundo enquanto se prepara para o lançamento comercial de seu primeiro produto sob a marca Aleph Cuts, o Petit Steak cultivado a partir de células não modificadas de uma vaca Angus premium. Como em todos os seus produtos, não há abate envolvido na produção; em vez disto, a partir de um único ovo fertilizado, a Aleph Farms pode cultivar milhares de toneladas de carne cultivada, servindo como parte de uma transição justa e inclusiva a sistemas alimentares sustentáveis e seguros. A empresa também tem uma abordagem de 'Animal Completo', pela qual pretende produzir diferentes cortes de bife, bem como outros produtos à base de células animais, como colágeno cultivado, mediante recursos proprietários adicionais.

A Aleph Farms é uma empresa de tecnologia de alimentos com sede em Israel que concebe novas formas de cultivar produtos de origem animal de qualidade e que melhoram a sustentabilidade, a segurança alimentar e o bem-estar animal em nossos sistemas alimentares. Fundada em 2017, a empresa utilizou a tecnologia de agricultura celular para revelar o primeiro bife de corte fino cultivado do mundo em 2018, o primeiro bife de chuleta cultivado do mundo em 2021 e o colágeno cultivado em 2022. Sob sua marca de produtos, Aleph Cuts, a empresa irá lançar seu primeiro produto, o Petit Steak, criado a partir de células não modificadas de uma vaca Angus premium. Por suas contribuições à liderança climática, incluindo um compromisso líquido zero feito em 2020, recebeu os principais elogios do Fórum Econômico Mundial e das Nações Unidas.

