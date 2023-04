Chanceler russo e Ortega minimizam impacto das sanções americanas

O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, e o presidente da Nicarágua, Daniel Ortega, minimizaram, nesta quarta-feira (19), o impacto das sanções dos Estados Unidos a funcionários dos dois países.

Ao término de uma visita relâmpago de apenas quatro horas a Manágua, Lavrov disse que havia mantido uma "conversa interessante" com Ortega e sua esposa, a vice-presidente Rosario Murillo, e agradeceu o apoio da Nicarágua para que a Rússia se vincule a organizações latino-americanas de integração.

"Os ocidentais, sob o auspício de países como os Estados Unidos, tentam se unir como países exclusivos, tentam proliferar sua hegemonia em conflitos como, por exemplo, na Ucrânia", disse o chanceler russo, segundo uma tradução oficial.

"Nós, com nossos aliados nicaraguenses, vamos lutar contra essas tendências e prevenir esses atos", acrescentou, assinalando que valoriza "muito o apoio da parte nicaraguense na promoção de relações com organizações de integração da América Latina, sobretudo Celac e Sica".

No sábado, Ortega propôs expulsar Taiwan como observador do Sistema de Integração Centro-Americana (Sica) e solicitou a incorporação da Rússia no bloco.

Lavrov e Ortega minimizaram o impacto das sanções dos Estados Unidos, depois que o presidente nicaraguense comentou sobre as punições a três juízes que retiraram a nacionalidade nicaraguense de 316 opositores, entre eles 222 presos políticos que foram libertados e expulsos do país centro-americano.

Washington também sancionou muitos funcionários e instituições da Rússia após a invasão da Ucrânia, em fevereiro de 2022.

"Hoje, os Estados Unidos sancionaram três juízes porque eles aplicaram a justiça contra os terroristas. Já temos centenas de companheiros funcionários do Estado sancionados, mas, para nós, isto já não causa nenhum temor", disse Ortega em um diálogo com Lavrov transmitido pela televisão estatal.

O chanceler russo, por sua vez, assinalou que as pessoas "que estão sob sanções na Rússia dizem que se trata de um reconhecimento por seus avanços na proteção dos direitos da Rússia".

Após as reuniões com as autoridades nicaraguenses, Lavrov fez um breve pronunciamento à imprensa, em uma sessão em que não houve perguntas, e depois viajou para Cuba, a última etapa de um giro latino-americano que já passou por Brasil e Venezuela.

Na Nicarágua, o ministro russo também se reuniu com seu par nicaraguense, Denis Moncada, o ministro da Fazenda, Iván Acosta, e com Laureano Ortega Murillo, assessor presidencial de investimento, comércio e cooperação, e filho de Daniel Ortega e da vice-presidente Rosario Murillo.

