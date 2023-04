Biden e republicanos iniciam novo 'round' sobre dívida

Um se apresenta como o defensor dos trabalhadores, o outro como garantidor da disciplina fiscal: o presidente Joe Biden e o líder dos republicanos na Câmara dos Representantes, Kevin McCarthy, estão travando uma batalha feroz sobre a dívida americana.

"O povo americano deve saber quais são as visões econômicas conflitantes sobre as quais falamos hoje", disse Biden nesta quarta-feira (19), em um centro de formação profissional em Maryland, estado vizinho a Washington DC. Biden lembrou que McCarthy expôs suas ideias sobre a dívida americana em Wall Street na segunda-feira.

O presidente se mostrou contrário à teoria de que o aumento das grandes fortunas e o enriquecimento das multinacionais repercutem positivamente para os setores mais vulneráveis e, em contrapartida, defendeu o emprego industrial e a sindicalização.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Vocês acreditam que [Kevin McCarthy] disse aos ricos e poderosos que é hora de se colocarem à altura e pagarem sua parte justa de impostos? Nem uma palavra", declarou o democrata de 80 anos, favorável ao aumento da pressão fiscal sobre os mais ricos.

"Por acaso ele disse às multinacionais que deixem de ocultar seus lucros em paraísos fiscais e [que parem de] realocar empregos? Eu não ouvi", argumentou, ao mesmo tempo em que acusou a oposição republicana de querer reduzir os gastos sociais.

O presidente acusou os partidários do ex-presidente Donald Trump - entre eles McCarthy - de empurrarem os Estados Unidos para um calote (default) de sua dívida soberana, o que seria "catastrófico".

Por sua vez, McCarthy devolveu a gentileza nesta quarta, em um discurso no Capitólio - no mesmo instante em que Biden falava em Maryland -, no qual considerou que os democratas "não têm o direito de fazer política com o teto da dívida", o limite de crédito autorizado para o país.

O republicano reafirmou seu projeto de levar os gastos do governo federal ao patamar de 2022 e limitar seu crescimento a 1% ao ano durante os próximos dez anos, condições para que a maioria republicana na Câmara autorize um aumento da capacidade de emissão da dívida americana.

Nos Estados Unidos, o Congresso deve periodicamente aumentar o teto autorizado de endividamento do país, para não deixar a maior economia mundial em default.

A Casa Branca pediu aos republicanos que não vinculem o orçamento com o processo de elevação do teto da dívida, que periodicamente costuma colocar os dois partidos em conflito no Congresso.

Ao estabelecer como condição para aumentar o limite de crédito os cortes de gastos, McCarthy faz a economia de "refém", e "rompe" com a tradição segundo a qual essa elevação se realiza por consenso entre democratas e republicanos, argumentou o governo na segunda-feira.

Em fevereiro, durante o discurso sobre o estado da União, o presidente Biden já havia se expressado em termos similares.

Os Estados Unidos alcançaram em janeiro seu limite de endividamento de 31,4 trilhões de dólares (cerca de 158 trilhões de reais, na cotação atual), o que levou o Tesouro a tomar medidas.

Os Estados Unidos correm o risco de descumprir suas obrigações de dívida a partir de julho, se o Legislativo não elevar o limite de endividamento federal, assinalou, em meados de fevereiro, o Escritório de Orçamento do Congresso (CBO, na sigla em inglês). Trata-se de uma situação sem precedentes que poderia abalar a economia mundial.

Desde a Presidência de Barack Obama, este procedimento, que antes era uma formalidade, costuma se transformar em uma disputa política pelo lado dos republicanos, embora sempre se chegue a um acordo.

Biden se recusa a tornar essa questão um tema de negociação entre o governo e a oposição no Congresso.

Além das finanças públicas no curto prazo, a eleição presidencial de 2024 se desenha na paisagem, e cada campo defende sua visão econômica e social com a dívida como campo de batalha.

Para aumentar o contraste, Biden divulgou na terça-feira sua declaração de impostos, algo que seu antecessor republicano Donald Trump, rompendo com a tradição, nunca fez.

aue/rle/mr/dl/rpr/am

Tags