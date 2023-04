Alucinógenos já eram usados há mais de 3 mil anos, aponta estudo

A pesquisa foi realizada por uma equipe multidisciplinar através de amostras de cabelo de 800 A. C. encontradas em cavernas na Espanha

O uso de substâncias alucinógenas não é um hábito recente. Pelo contrário, há mais de três mil anos, na chamada Era do Bronze, essa prática já existia - é o que mostra um estudo multidisciplinar publicado em abril deste ano na revista Nature, que foi conduzido a partir de mechas de cabelo do ano de 800 A.C recuperados de uma caverna funerária na ilha de Minorca, na Espanha.



Por meio da amostra, encontrada em recipientes de madeira que estavam em um espaço lacrado ao fundo da caverna, pesquisadores foram capazes de verificar o uso de diferentes espécies psicoativas entre os habitantes indígenas da região no período naviforme.

Entre as substâncias psicoativas encontradas por meio do teste toxicológico estão as drogas delirantes atropina e escopolamina. Além disso, também foi encontrada a efedrina, substância que tem ação semelhante à adrenalina.

Segundo o estudo, a caverna, onde a amostra de cabelo foi encontrada, abrigou corpos de 200 pessoas durante gerações até 800 A.C. Durante o processo de sepultamento, os cabelos dessas pessoas eram intencionalmente tingidos de vermelho e colocados em tubos de madeira ou chifres, que eram deixados próximos aos mortos.

