Sampaoli inicia, contra o chileno Ñublense, missão de ressuscitar o Flamengo

Quatro dias depois de desembarcar no Rio de Janeiro, o técnico argentino Jorge Sampaoli encara nesta quarta-feira o primeiro desafio da operação "Ressuscitar o Flamengo": derrotar o Ñublense, do Chile, pela segunda rodada do Grupo A da Copa Libertadores.

O ex-técnico de Chile e Argentina vai precisar assumir o papel de bombeiro no Maracanã (21h30, horário de Brasília) para apagar o incêndio que consome o atual campeão do principal torneio de clubes das Américas.

Com moral em baixa depois de fracassar na disputa dos quatro títulos em 2023, digerindo derrotas vergonhosas e com mudança de técnico em apenas quatro meses, o Flamengo espera que a chegada do argentino de cabeça raspada e braços tatuados reinjete energia para acertar o rumo da equipe.

O time carioca precisa vencer para evitar complicações em seu objetivo de conquistar sua quarta Libertadores (1981, 2019 e 2022), depois de estrear com uma derrota por 2 a 1 para o Aucas, no Equador, há duas semanas, quando o português Vítor Pereira ainda estava no comando.

"Temos que reconstruir muito esse time para voltar à forma competitiva para poder dar muito mais alegrias à torcida", disse Sampaoli, de 63 anos, durante sua apresentação na segunda-feira.

O argentino, que no Brasil comandou Santos e Atlético-MG, assistiu à estreia do time rubro-negro no Brasileirão no domingo.

A vitória por 3 a 0 sobre o Coritiba, no Maracanã, trouxe alívio a um time que vinha de uma dolorosa derrota por 2 a 0 para o Maringá, da quarta divisão, na última quinta-feira, pelo jogo de ida da terceira rodada da Copa do Brasil.

Com pouco tempo de preparação e uma crise esportiva nas costas, Sampaoli avisou que vai recorrer ao talento do forte elenco rubro-negro para tentar reverter o fraquíssimo início de temporada.

"Decidi vir para cá pela qualidade dos jogadores que o clube tem, que podem fazer o que eu quero futebolisticamente", afirmou.

Vários astros, como o uruguaio Arrascaeta, os veteranos Filipe Luís e David Luiz e o chileno Arturo Vidal, com quem conquistou a Copa América de 2015, vão desfalcar a equipe por estarem lesionados ou são dúvida devido a problemas físicos.

Mas pesos pesados como Gabigol, Pedro, Everton Ribeiro e Everton Cebolinha estão disponíveis.

Sampaoli, demitido pelo espanhol Sevilla em março, alerta que um de seus principais objetivos é recuperar o futebol ofensivo do Flamengo.

Para isso, pode ser útil a má fase do Ñublense, vice-campeão chileno em 2022: derrotado em casa por 2 a 0 pelo Racing de Argentina na estreia da Libertadores, na 11ª posição (em um campeonato com 16 clubes), com 11 pontos em dez jogos, e desclassificado da Copa do Chile por irregularidade na inscrição de um jogador.

Os 'Diablos Rojos' de Jaime García são questionados por seus torcedores e, ainda por cima, têm dúvida sobre a presença do atacante Patricio Rubio, devido a uma luxação no cotovelo esquerdo sofrida na sexta-feira na derrota por 3 a 1 para o Coquimbo Unido no campeonato chileno.

"Temos que nos fortalecer", disse Garcia. Uma frase que poderia também ser dita por Sampaoli.

Prováveis escalações:

Flamengo: Santos - Guillermo Varela, Fabricio Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas - Gerson, Thiago Maia, Everton Ribeiro - "Gabigol", Pedro, Everton "Cebolinha". Técnico: Jorge Sampaoli.

Ñublense: Hernán Muñoz - Bernardo Cerezo, Rafael Caroca, Nicolás Salazar - Raimundo Rebolledo, Lorenzo Reyes, Juan Leiva, Giovanni Campusano - Bayron Oyarzo - Patricio Rubio, Álex Valdez. Técnico: Jaime García.

Árbitro: Wilmar Roldán (COL)

