Putin visita regiões ucranianas ocupadas pela Rússia

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, fez uma visita surpresa a duas regiões da Ucrânia ocupadas pelas tropas de Moscou, anunciou o Kremlin nesta terça-feira (18), no momento em que as forças de Kiev preparam uma grande ofensiva.

Durante as visitas, que não tiveram as datas reveladas, Putin se reuniu com os comandantes militares na região de Kherson (sul) e em Lugansk (leste).

Moscou reivindica a anexação das duas regiões, embora suas tropas não controlem as áreas por completo. O exército russo, inclusive, sofreu um duro revés e foi obrigado a abandonar cidade de Kherson, capital da região de mesmo nome, no fim do ano passado.

A presidência ucraniana denunciou a visita e acusou o presidente russo de comparecer à cena de seus "crimes".

Esta viagem "é um 'passeio especial' do autor dos assassinatos em massa nos territórios ocupados", afirmou no Twitter Mikhaylo Podoliak, conselheiro da presidência ucraniana.

Pouco depois do anúncio da visita de Putin, Kiev informou que um bombardeio russo deixou seis feridos na cidade de Kherson.

Esta foi a segunda viagem do chefe de Estado russo em um mês a uma área ucraniana ocupada por Moscou.

"O comandante supremo das Forças Armadas da Federação da Rússia visitou o quartel-general da unidade militar 'Dnieper'", na região de Kherson, afirmou o Kremlin em um comunicado.

Putin se reuniu com o comandante das forças aerotransportadas russas, general Mikhail Teplinskiy, e outros altos oficiais militares para discutir a situação nas regiões de Kherson e Zaporizhzhia, áreas que Moscou anunciou ter anexado em setembro.

De acordo com analistas, esta zona pode ser o cenário de uma ofensiva das forças ucranianas na primavera (hemisfério norte, outono no Brasil), para tentar retomar dos russos os territórios ocupados.

O local é particularmente estratégico, já que os territórios conquistados por Moscou nas regiões de Zaporizhzhia e Kherson formam uma continuidade terrestre entre a Rússia e a península da Crimeia, anexada em 2014. A ruptura desta ligação terrestre seria um grande revés para Moscou.

De acordo com a presidência, Putin felicitou os militares por ocasião da festa ortodoxa da Páscoa, celebrada no domingo.

"É importante ouvir a opinião de vocês sobre a situação, escutá-los, trocar informações", declarou Putin, segundo um vídeo divulgado pelo Kremlin.

O exército russo abandonou a cidade de Kherson em novembro de 2022 para recuar até o outro lado do rio Dnieper.

Em Luhansk, Putin se reuniu com membros da Guarda Nacional russa, anunciou o Kremlin.

Em março, o presidente russo fez visitas surpresa à Crimeia, península anexada pela Rússia em 2014, e a Mariupol, cidade portuária ucraniana cercada durante meses e tomada pelas forças russas em maio de 2022.

A Rússia sofreu consideráveis derrotas militares no ano passado, em particular nas proximidades de Kiev, e teve que retirar suas tropas não apenas da cidade de Kherson, mas também de toda a região de Kharkiv (nordeste).

Atualmente os combates mais violentos acontecem em Bakhmut (leste), epicentro do conflito e a batalha mais longa e sangrenta desde o início da ofensiva russa, em fevereiro de 2022.

Após quase nove meses de confrontos, dois terços da cidade estão sob controle russo.

As forças ucranianas, que recentemente receberam tanques pesados e canhões de longo alcance de seus aliados ocidentais, prometem há semanas uma nova contraofensiva, quando as condições climáticas permitirem as ações.

A Ucrânia afirma que formou brigadas de ataque e armazenou munição com este objetivo.

Kiev não divulgou números, mas o fundador do grupo paramilitar russo Wagner, Yevgeny Prigozhin, que tem seus combatentes na linha de frente no leste da Ucrânia, advertiu que Moscou deve se preparar para enfrentar uma força ucraniana de entre 200.000 e 400.000 homens.

