RÚSSIA UCRÂNIA CONFLITO: Putin visita regiões ucranianas ocupadas pela Rússia

SUDÃO CONFRONTOS: Explosões abalam a capital do Sudão, apesar dos pedidos de cessar-fogo

G7 REUNIÃO: G7 faz alerta para "custos severos" a quem ajudar a Rússia na Ucrânia

=== RÚSSIA UCRÂNIA CONFLITO ===

MOSCOU:

Putin visita regiões ucranianas ocupadas pela Rússia

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, fez uma visita surpresa a duas regiões da Ucrânia ocupadas pelas tropas de Moscou, anunciou o Kremlin nesta terça-feira (18), no momento em que as forças de Kiev preparam uma grande ofensiva.

PARIS:

Na Chechênia, Síria e Ucrânia, a impunidade das tropas russas deixa marcas

Desde o início da guerra na Ucrânia, os vídeos das atrocidades atribuídas aos soldados russos provocam pânico, recordando inclusive as ações dos grupos jihadistas, mas os defensores dos direitos humanos apontam especialmente para a impunidade que prevalece há décadas nas forças de Moscou.

=== SUDÃO CONFRONTOS ===

CARTUM:

Explosões abalam capital sudanesa, apesar da pressão internacional por cessar-fogo

Várias explosões abalaram a capital do Sudão nesta terça-feira (18), um país imerso no caos após quatro dias de combates, apesar dos crescentes apelos internacionais para cessar as hostilidades que deixaram quase 200 mortos.

=== G7 REUNIÃO ===

KARUIZAWA:

G7 alerta sobre 'custos severos' para quem ajudar a Rússia na guerra contra a Ucrânia

Os chefes da diplomacia do G7 alertaram nesta terça-feira (18) sobre os "custos severos" para aqueles que ajudam a Rússia em sua guerra contra a Ucrânia, ao mesmo tempo que expressaram união diante da China, que representa outro desafio geopolítico.

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÕES ===

-- AMÉRICAS

NOVA YORK:

Julgamento por difamação Dominion vs. Fox News começa nesta terça

O julgamento do canal americano Fox News, acusado pela empresa de máquinas de votação eletrônicas Dominion de ter espalhado informações falsas sobre as eleições presidenciais de 2020, deve começar nesta terça-feira (18), salvo acordo de última hora com o denunciante.

-- EUROPA

MOSCOU:

Justiça russa mantém jornalista americano na prisão por acusações de espionagem

Um tribunal russo rejeitou nesta terça-feira (18) o pedido de libertação do jornalista americano Evan Gershkovich e ele continuará em prisão preventiva por acusações de espionagem, que o repórter nega.

ESTRASBURGO:

Presidente da Comissão Europeia pede unidade da UE sobre a China

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, pediu aos membros da União Europeia (UE) nesta terça-feira (18) que mantenham a unidade em relação à China, uma semana após o presidente da França, Emmanuel Macron, ter protagonizado uma enorme polêmica sobre os vínculos com o gigante asiático.

VARSÓVIA:

'Senti que tudo estava queimando ao meu redor': o testemunho de duas sobreviventes do gueto de Varsóvia

Os nazistas instituíram a morte, o terror e a fome, dizem dois sobreviventes de 90 anos do gueto judeu de Varsóvia, que lembram a revolta contra as tropas alemãs ocorrida há 80 anos.

--ÁFRICA

JOHANNESBURGO:

Caso de médica que ajudou amante assassino a fugir da prisão choca África do Sul

O caso de Nandipha Magudumana, uma médica bem conceituada da alta sociedade da África do Sul, que se apaixonou por um assassino condenado e supostamente o ajudou a escapar da prisão, tem tido ampla repercussão no país há várias semanas.

=== ECONOMIA ===

PEQUIM:

Economia da China cresce 4,5% no primeiro trimestre após fim das medidas anticovid

A economia da China cresceu 4,5% em ritmo anual no primeiro trimestre, graças à retomada da atividade no país após o fim das restrições anticovid, de acordo com dados oficiais divulgados nesta terça-feira (18).

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

ESTRASBURGO:

Parlamento Europeu adota reforma do mercado de carbono na UE

O Parlamento Europeu aprovou nesta terça-feira (18) uma ambiciosa reforma do mercado de carbono na União Europeia (UE), um projeto essencial para os objetivos do bloco em termos de redução das emissões de gases de efeito estufa.

KATMANDU:

Veterano de guerra nepalês amputado de ambas as pernas se prepara para topo do Everest

Nem pernas nem limites", esse é o lema de um veterano nepalês da brigada Gurkha, que teve suas duas pernas amputadas no Afeganistão. Ele se prepara para realizar seu "sonho de infância": chegar ao topo do Everest.

MILÃO:

Amantes do design invadem Milão para a Semana do Móvel

O renomado Salão do Móvel de Milão abriu as suas portas nesta terça-feira (18), marcada pelo regresso dos visitantes chineses, ausentes durante dois anos devido à pandemia, assim como do Brasil e dos Estados Unidos.

=== ESPORTE ===

-- FUTEBOL

Acompanhamento das partidas de volta das quartas de final da Liga dos Campeões: Napoli-Milan e Chelsea-Real Madrid

