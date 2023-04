Julgamento por difamação Dominion vs. Fox News começa nesta terça

O julgamento do canal americano Fox News, acusado pela empresa de máquinas de votação eletrônicas Dominion de ter espalhado informações falsas sobre as eleições presidenciais de 2020, deve começar nesta terça-feira (18), salvo acordo de última hora com o denunciante.

O processo, cujos argumentos iniciais foram adiados em um dia devido a relatos de que a rede conservadora de televisão estava buscando um acordo, pode se tornar um dos maiores casos de difamação da história dos Estados Unidos.

Também ameaça prejudicar a reputação e as finanças da Fox News, o canal de notícias 24 horas de Rupert Murdoch, assim como o próprio titã da mídia, que deve ser chamado para depor.

A Dominion Voting Systems processou a Fox News em US$ 1,6 bilhão (cerca de 9,2 bilhões de reais, nos valores da época) em março de 2021, alegando que o canal promoveu as falsas alegações do republicano Donald Trump de que suas máquinas foram usadas para fraudar a eleição presidencial de 2020, que ele perdeu para o democrata Joe Biden.

A empresa argumenta que a Fox News transmitiu essas alegações sabendo que não eram verdadeiras.

A Dominion disse que a rede de televisão começou a respaldar a narrativa conspiratória de Trump, porque estava perdendo audiência depois de ser o primeiro meio de televisão a declarar Biden como vencedor no Arizona e a projetar que ganharia a presidência.

A Fox News nega ter cometido difamação e sustenta que apenas estava informando sobre as acusações de Trump, e não que as apoiava, resguardando-se na Primeira Emenda, que protege a liberdade de expressão.

A proteção torna mais difícil para os demandantes ganhar processos por difamação nos Estados Unidos.

Em audiências antes do julgamento, o juiz de Delaware, Eric Davis, encarregado do caso, decidiu que não há dúvidas de que a Fox divulgou declarações falsas sobre a Dominion.

No entanto, para que a Dominion ganhe, deve provar que a Fox News agiu com malícia genuína, algo difícil de fazer e uma pedra angular da lei de imprensa dos EUA desde 1964.

A Fox News tem repórteres, mas passa a maior parte do tempo com comentaristas, incluindo vários em programas do horário nobre apresentados por líderes de opinião conservadores.

O processo da Dominion foi embaraçoso para a Fox, que de acordo com o The Wall Street Journal, também propriedade de Murdoch, estava procurando maneiras de resolver o caso sem ir a julgamento.

Um acordo significaria que Murdoch, de 92 anos, e apresentadores famosos como Tucker Carlson evitariam ter que se sentar no banco das testemunhas no tribunal.

Murdoch admitiu em uma declaração apresentada ao caso que alguns âncoras "endossaram" no ar a falsa alegação de que a eleição de 2020 foi roubada de Trump.

Mas ele negou que a rede como um todo promoveu essa alegação sem fundamento, de acordo com documentos judiciais apresentados pela Dominion em fevereiro.

Os advogados da Dominion também publicaram muitas mensagens internas da Fox News, nas quais alguns comentaristas expressaram seu descontentamento com Trump, apesar de elogiarem o ex-presidente no ar.

A Fox News acusou a Dominion de "selecionar e tirar as declarações de contexto".

