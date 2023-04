Inter vence Metropolitanos (1-0) com gol nos acréscimos e é líder do Grupo B da Libertadores

Um gol nos acréscimos do atacante Alemão deu ao Inter a vitória por 1 a 0 nesta terça-feira, em Porto Alegre, sobre o venezuelano Metropolitanos, pela segunda rodada do Grupo B da Copa Libertadores da América.

O gol fez jus ao que se viu no gramado do estádio Beira-Rio, com o Inter dominando o time adversário desde o primeiro minuto, embora não tenha tido sorte nas conclusões e esbarrou na boa atuação do goleiro visitante, Giancarlo Schiavone.

Pela equipe gaúcha, Wanderson, no primeiro tempo, e o uruguaio Carlos de Pena, no segundo, acertaram dois chutes na trave. O Inter teve que esperar até os acréscimos para somar os três pontos com um gol de Alemão, que havia entrado no jogo minutos antes.

Com a vitória, o Inter assume a liderança do grupo com 4 pontos, um a mais que o uruguaio Nacional, que recebe nesta quarta-feira em casa o Independiente Medellín (1 ponto). O Metropolitanos é o lanterna, ainda sem pontos.

