Fox News concorda em pagar US$ 787,5 milhões para evitar julgamento por difamação

A rede Fox News pagará 787,5 milhões de dólares (cerca de R$ 3,9 bilhões) à fabricante de máquinas de votação Dominion por perdas e danos, encerrando um processo por difamação por apoiar as falsas alegações de Donald Trump de que uma manipulação dessas máquinas teria levado à sua derrota nas eleições presidenciais de 2020.

"As partes resolveram seu litígio", anunciou o juiz Eric Davis ao júri na Suprema Corte do estado de Delaware, acrescentando que não haveria julgamento e dispensou os jurados.

A Fox News expressou "satisfação" com o acordo "amigável", que evita que seu proprietário, o magnata Rupert Murdoch, e alguns de seus apresentadores estrelas, como Tucker Carlson e Sean Hannity, passassem pelo embaraço de depor em um julgamento que testaria a liberdade de expressão contemplada na Primeira Emenda da Constituição dos Estados Unidos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Estamos felizes de chegar a uma solução de nosso litígio com a Dominion Voting Systems", declarou a emissora em comunicado, no qual afirma "reconhecer as sentenças do tribunal que declaram como falsas certas afirmações sobre a Dominion", após o juiz ter concluído, em uma decisão de 31 de março, que estava "cristalinamente claro que nenhuma afirmação sobre a Dominion durante a eleição de 2020 era verdadeira".

O presidente da Dominion, John Poulos, disse à imprensa fora do tribunal que "a Fox reconheceu ter dito mentiras sobre a Dominion que causaram danos enormes à minha empresa, aos nossos funcionários e aos nossos clientes. Nada pode compensar isso".

"As mentiras têm consequências", declarou o advogado da Dominion ao anunciar que a Fox News concordou em pagar 787,5 milhões de dólares para a empresa, que reivindicava uma indenização de 1,6 bilhão de dólares (cerca de 9,2 bilhões de reais nos valores de março de 2021, quando a ação foi apresentada).

Este acordo evita que a pérola do império midiático de Murdoch seja submetida ao "julgamento por difamação do século", como foi chamado pelo jornal The New York Times, e que ele seja interrogado aos 92 anos.

As diligências do processo já haviam exposto a rede conservadora com a publicação de e-mails e mensagens de texto que mostravam que algumas de suas estrelas, e até mesmo o próprio Murdoch, não acreditavam totalmente, em novembro de 2020, que as eleições haviam sido manipuladas, embora afirmassem o contrário diante das câmeras.

A Dominion, cujas máquinas de apuração eletrônica de votos foram usadas em 28 estados na eleição presidencial vencida pelo democrata Joe Biden, foi a pedra no sapato de Trump, que acusou a empresa sem provas.

Muitos eleitores do republicano, que pretende voltar à Casa Branca em 2024, ainda acreditam que a eleição foi roubada. A convulsão ocorreu em 6 de janeiro de 2021, com a invasão do Capitólio por uma multidão de seus apoiadores, que tentaram impedir a certificação da vitória de Biden.

Embora o dossiê judicial fosse considerado sólido, a Dominion tinha que provar que a Fox News havia mentido deliberadamente e o júri tinha que ser unânime na condenação.

O canal de televisão, que continua sendo o mais visto nos EUA, queria transformar este julgamento em um caso emblemático da liberdade de imprensa, já que, segundo ela, era legítimo dar voz ao campo de Trump quando contestava o resultado e "essencial para a busca da verdade" deixar todas as partes falarem.

A Dominion se apoiava em discussões internas para sustentar que a Fox News estava mentindo deliberadamente para não perder parte de uma audiência que apoiava Trump.

"Algo realmente louco. E lamentável", escreveu Murdoch à chefe da Fox News, Suzanne Scott, sobre as acusações trumpistas, em 19 de novembro de 2020.

"É preciso demiti-la", disse o apresentador Carlson, referindo-se a um tuíte de uma jornalista da rede que refutou as acusações de fraude. "Isto prejudica consideravelmente a empresa. O valor das ações cai. Não é brincadeira", acrescentou.

arb/led/af/gm/ag/ic/mvv

Tags