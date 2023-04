Fluminense vence The Strongest (1-0) e lidera Grupo D da Libertadores

Com um futebol ofensivo e atraente, o Fluminense venceu o Boliviano The Strongest por 1 a 0 nesta terça-feira no Maracanã, no Rio de Janeiro, e segue tranquilo na liderança do Grupo D da Copa Libertadores da América.

O capitão Nino, de cabeça após uma assistência de Ganso abriu o placar aos 41 minutos furando a defesa dos 'aurinegros', que na estreia na Libertadores há duas semanas surpreenderam ao vencer o poderoso River Plate por 3 a 1 na altitude de La Paz.

Confortável no topo da tabela com uma campanha 100%, após derrotar o Sporting Cristal (3 a 1), no Peru, na estreia, o tricolor carioca fechará o primeiro turno da fase de grupos contra o River, no dia 2 de maio, no Maracanã.

O The Strongest (segundo, com três pontos) vai buscar a reação no mesmo dia contra os 'celestes' em Lima.

Argentinos e peruanos, ambos ainda sem pontos, disputarão sua segunda partida nesta quarta-feira, em Buenos Aires.

