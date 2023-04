EUA exigem 'libertação imediata' de jornalista do WSJ detido na Rússia

O governo dos Estados Unidos exige a "libertação imediata" do jornalista americano Evan Gershkovich, do Wall Street Journal, por considerar sua detenção na Rússia "injusta", declarou nesta terça-feira (18) o secretário de Estado, Antony Blinken, após uma reunião do G7 no Japão.

A embaixadora americana em Moscou, Lynne Tracy, foi autorizada a visitar Gershkovich na segunda-feira. O jornalista está preso há mais de duas semanas, depois de ter sido acusado de espionagem pelo governo russo. Uma audiência de apelação sobre a prisão provisória está prevista para esta terça-feira.

"Ele está bem de saúde e continua forte, apesar das circunstâncias", afirmou Tracy no Twitter depois de visitar o jornalista, de 31 anos.

Evan Gershkovich, correspondente em Moscou do Wall Street Journal e que já trabalhou para a AFP, foi detido pelos serviços de segurança russos em 30 de março, quando trabalhava na região de Ekaterimburgo.

As autoridades russas o acusaram, entre outras coisas, de coletar informações sobre a indústria de defesa. O processo acontece em sigilo.

