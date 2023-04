Enzo Alves, filho de Marcelo, é convocado para seleção espanhola Sub-15

Enzo Alves Vieira, filho do lateral-esquerdo do Fluminense Marcelo, ex-Real Madrid, foi convocado para a seleção sub-15 da Espanha para disputar a Pinatar Supercup 2023, que acontece na cidade do sudeste da Espanha.

Enzo, de 13 anos e que joga como atacante numa das equipes infantis do Real Madrid, dá este passo para a seleção espanhola depois de já ter jogado na seleção regional de Madri.

O jovem jogador, que também pode ser convocado pela seleção brasileira, acumula 32 gols em 14 partidas com sua equipe e em dezembro passado assinou seu primeiro contrato com o Real Madrid.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A Pinatar Cup é um torneio amistoso que será disputado de 26 a 30 de abril em San Pedro de Pinatar pelas seleções da Espanha, Japão, Inglaterra e Estados Unidos

gr/mcd/aam

Tags