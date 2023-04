Comunicado do Business Wire :PUMA

A empresa esportiva PUMA assinou um acordo de parceria com a corredora de longa distância alemã Konstanze Klosterhalfen, que usará os produtos de corrida de desempenho da empresa a partir do primeiro evento da Diamond League em Doha, em 5 de maio.

Com apenas 26 anos, "KoKo", como é conhecida na comunidade do atletismo, já pode olhar para trás com uma carreira impressionante. Ela é a atual campeã europeia nos 5.000 metros e conquistou medalhas no Campeonato Mundial e no Campeonato Europeu Indoor. Estabeleceu vários recordes alemães, variando de 1.500 metros a 10.000 metros.

Além de seu sucesso na pista, Klosterhalfen também mostrou que pode ser uma competidora séria nas corridas de rua. Ela venceu sua meia maratona de estreia em Valência no ano passado, estabelecendo o terceiro tempo mais rápido já feito por uma mulher europeia.

"KoKo é um talento incrível que provou sua velocidade várias vezes", disse Pascal Rolling, Chefe de Marketing Esportivo de Corrida. "Estamos muito entusiasmados por ela ter escolhido a PUMA como parceira, tanto na pista quanto nas ruas".

Após a introdução de uma nova linha de produtos de corrida que utiliza a tecnologia NITRO da PUMA, a empresa construiu uma forte equipe de corredores de média e longa distância, incluindo a medalhista olímpica Molly Seidel, o campeão mundial e olímpico Emmanuel Korir e Jenny Simpson, uma das corredoras de mais sucesso na história dos EUA.

Na pista, Klosterhalfen competirá com o novo evoSPEED Distance NITRO Elite+ 2 spike da PUMA, um tênis de corrida ultra premium que incorpora a mais recente entressola NITRO ELITE da PUMA para amortecimento responsivo e uma placa de carbono interna de comprimento total para retorno de energia excepcional.

Para corridas de rua, ela pode escolher entre os mais recentes tênis de corrida da PUMA, como o Deviate NITRO Elite 2, feito com fibra de carbono PWRPLATE que garante estabilidade e máxima eficiência de corrida combinada com o amortecimento supremo da espuma NITRO ELITE da PUMA.

