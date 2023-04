Comunicado do Business Wire :PCI Pharma Services

PCI Pharma Services (PCI), uma organização mundial líder em desenvolvimento e fabricação por contrato (CDMO), anunciou hoje que três novas máquinas automatizadas de enchimento e acabamento estéreis de última geração em suas instalações em San Diego e Melbourne estão totalmente operacionais. O maquinário inovador da Cytiva pode ser utilizado para encher vários medicamentos estéreis em frascos e seringas, segundo necessidades de clientes de pequena a média escala. O equipamento, combinado com os serviços de ponta a ponta da PCI, acelera o Speed to Study? e reduz drasticamente o tempo médio de resposta desde a assinatura da proposta até a distribuição do produto injetável.

The Microcell Vial Filler in action at PCI's San Diego location. One of these machines is also located in PCI's Melbourne facility. (Photo: Business Wire)

"À medida que diminui a capacidade dos CDMOs em todo o mundo para assumir novos projetos, estamos animados em poder oferecer recursos integrados de enchimento e acabamento estéril, junto com nossas instalações de embalagens clínicas, para clientes novos e atuais em Melbourne e San Diego", disse Brad Payne, Diretor de Operações da PCI Pharma Services. "Nossa maior capacidade, estoque de componentes padronizados, incluindo vidro, e conhecimento técnico significa que podemos começar a produzir lotes assim que necessário. Isto reduzirá os tempos de espera que muitas empresas farmacêuticas enfrentam e começará a ajudar a aliviar a escassez de capacidade mundial para medicamentos estéreis e embalagens na sequência."

A máquina de enchimento de frascos Microcell e a célula de trabalho de enchimento asséptico SA25 nas instalações da PCI em San Diego garantem a entrega de medicamentos da fase I à fase III, ao satisfazer as necessidades clínicas dos clientes a nível local e internacional. Além disto, uma máquina de enchimento de frascos Microcell em Melbourne aprimora ainda mais os serviços em estágio inicial oferecidos e traz capacidade adicional à Austrália, o principal ambiente de fase I do mundo. Estas máquinas avançadas agilizam o processo de enchimento com automação e eliminam a necessidade de intervenção humana em um ambiente estéril, criando vantagens de conformidade quanto ao equipamento padrão.

"Há menos barreiras à entrada para iniciar um ensaio clínico na Austrália, bem como benefícios de custo significativos, e com Melbourne sendo um local sobretudo popular para conduzir ensaios de fase I, sabíamos que precisávamos trazer esta capacidade e recurso adicionais ao mercado local", disse Tim Roberts, Diretor Comercial da PCI Pharma Services. "Além disto, podemos levar nossos clientes por meio de suas jornadas de ciclo de vida com as expansões e recursos avançados em nossos campi de New Hampshire e Madison. Com inspeções recentes bem-sucedidas em nossas instalações de Bedford pelas autoridades reguladoras brasileira (ANVISA) e japonesa (PDMA), nosso alcance mundial para fornecer terapias que mudam a vida de pacientes com rapidez e segurança é maior do que antes."

Para atender melhor seus clientes em todo o mundo, a PCI também investiu recentemente em expansões em Rockford, Illinois e Tredegar, País de Gales, bem como estabeleceu novas instalações em Bedford, New Hampshire e Bridgewater, Massachusetts

A PCI é uma CDMO mundial de liderança, fornecendo aos clientes recursos integrados de desenvolvimento, fabricação e embalagem de medicamentos de ponta a ponta que aceleram a introdução de seus produtos no mercado e as oportunidades de sucesso comercial. A PCI traz experiência comprovada que vem com mais de 50 lançamentos de produtos de sucesso a cada ano e mais de cinco décadas no negócio de serviços de saúde. Atualmente, temos 30 locais em sete países (Austrália, Canadá, EUA, Irlanda, País de Gales, Alemanha e Espanha) e mais de 4.300 funcionários que trabalham para levar terapias transformadoras a pacientes. A tecnologia de ponta e o investimento contínuo nos permitem satisfazer as necessidades mundiais de desenvolver medicamentos durante todo o ciclo de vida do produto, desde os recursos de fabricação até a cadeia de fornecimento de ensaios clínicos e a comercialização. Nossos clientes nos veem como uma extensão de seus negócios e um parceiro de cooperação com a meta comum de melhorar a vida dos pacientes. Para mais informação, acesse pci.com

