Comunicado do Business Wire :Kroll

A Kroll, a principal empresa independente de consultoria financeira e de risco, anuncia hoje a expansão de sua prática de Insight de Dados e Forense com a contratação de Haydn Jones, que assume o cargo de Diretor Administrativo e Líder Global de Blockchain e Soluções criptográficas em Londres, Torsten Duwenhorst, diretor administrativo e líder regional da Ásia-Pacífico em Cingapura e Regis Pereira, diretor sênior que passa a liderar a região e a expansão da equipe da América Latina a partir do Brasil.

"À medida que continuamos a ajudar nossos clientes a lidar com os problemas de risco de dados de tipos diversos em qualquer geografia mais complexos, estamos entusiasmados com a chegada de Haydn Jones, Torsten Duwenhorst e Regis Pereira na Kroll", disse Andy Gandhi, diretor administrativo e líder global da Kroll para a prática de Data Insights and Forensics. "Para muitas empresas, a tecnologia é essencial para apoiar sua estratégia de crescimento, mas isso também traz riscos maiores que podem impactar negativamente as operações e a reputação. À medida que novos riscos surgem implacavelmente com cada nova tecnologia, continuamos a aumentar nossa equipe com especialistas que estão posicionados de maneira única para identificar e enfrentar esses desafios e complementar nosso quadro de profissionais oferecendo suporte aos clientes em um ambiente cada vez mais regulamentado".

O risco de dados é uma preocupação crescente para empresas multinacionais e está se tornando cada vez mais crítico não apenas ter recursos de entrega global deliberados, mas também complementar os recursos com conhecimento jurisdicional local. A Kroll reconhece a importância disso e tem feito investimentos para expandir na Europa, Ásia-Pacífico e América Latina. A contratação de Haydn, Torsten e Regis fortalece nossa capacidade de mapear questões regionais de tecnologia e dados de acordo com o objetivo global dos clientes da Kroll. Eles trazem seu conhecimento regional, décadas de experiência em tecnologia e análise de dados forenses em vários setores, alavancando um profundo histórico de consultoria em riscos de cripto, blockchain e serviços financeiros.

Por fim, ainda segundo Gandhi: "O cenário de negócios dinâmico de hoje exige que os clientes tenham os parceiros certos para ajudá-los a navegar pelos riscos complexos de IA, criptografia, dados e tecnologia. O investimento contínuo da Kroll em priorizar a especialização e acelerar a inovação nos posiciona para continuar a desenvolver um conjunto de investigação digital que aborda questões complexas de conformidade, regulamentares e legais para um número crescente de organizações e casos de uso".

Saiba mais sobre os insights e serviços forenses da Kroll acessando o link.

Sobre a Kroll

Somos líderes em consultoria financeira e de risco, utilizando abordagens exclusivas, dados e tecnologia para antecipar demandas complexas. Nossa equipe global de mais de 6.500 profissionais alavanca 100 anos de experiência e credibilidade em soluções de corporate finance, valuation e governança, proporcionando aos nossos clientes a visão necessária para uma vantagem competitiva sustentável. Na Kroll, nossos valores definem quem somos e como fazemos parcerias com nossos clientes e comunidades. Saiba mais em Kroll.com.

