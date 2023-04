Comunicado do Business Wire :Canva

O Canva, a única plataforma de comunicação visual completa do mundo, lançou hoje o Relatório de Economia Visualapresentando dados acionáveis de 1.600 líderes empresariais globais. Ele proporciona a visão mais abrangente de como os líderes de negócios globais estão abordando os princípios de comunicação visual interna e externamente para administrar equipes mais eficientes, construir um envolvimento mais forte do público e gerar maiores retornos econômicos em seus negócios.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20230418005436/pt/

Canva's Visual Economy Report: How communicating visually is fueling new opportunities for business (Graphic: Business Wire)

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Entre as principais constatações do Relatório de Economia Visual estão:

-- A comunicação visual melhora a eficiência e a colaboração no local de trabalho. Quase todos os líderes empresariais concordam que os métodos de comunicação visual aumentam a eficiência (90%), melhoram a colaboração (89%) e carregam mais autoridade (85%) do que outros métodos de comunicação. A maioria (89%) também concorda que as ferramentas de comunicação visual resultam em retornos comerciais mais sólidos.

-- A comunicação visual acelera os ciclos de vendas. Com equipes mais globais do que nunca, a comunicação visual permite que elas sejam mais colaborativas; portanto, mais produtivas em um mundo que agora prioriza o digital. Na verdade, a maioria dos líderes empresariais globais (89%) acredita que a comunicação visual teve um impacto positivo na conexão entre membros remotos e híbridos das equipes. Além disso, 88% dizem que as ferramentas de comunicação visual aceleraram seus ciclos de vendas. Isso ocorre porque a maioria dos líderes de negócios (85%) concorda que o conteúdo visual é geralmente mais digerível, levando a clientes em potencial mais responsivos que permanecem engajados durante todo o processo de vendas.

-- O aprendizado de design agora é um desafio para a maioria dos empregos. O aprendizado de design tornou-se fundamental para a maioria dos profissionais além dos designers treinados. Por esse motivo, mais da metade dos líderes de negócios (61%) diz que se espera que os funcionários em funções que não sejam de design tenham amplo conhecimento de design, como a capacidade de criar ativos visuais persuasivos e apresentações envolventes, além de serem capazes de editar projetos de outras pessoas com facilidade. Como resultado, quase dois terços (63%) fornecem treinamento para aqueles que não exercem funções de design gráfico.

-- As empresas precisam de um melhor conteúdo visual. As empresas são atormentadas por problemas de consistência, fluxo de trabalho e qualidade com suas plataformas de design. Quase dois terços dos líderes de negócios (64%) dizem que sua empresa carece de uma plataforma de software de design visual simplificada e mais da metade concorda que seu conteúdo não é esteticamente agradável (53%) nem consistente (56%).

-- A Geração Z está impulsionando o design no local de trabalho. A Geração Z é mais ágil e criativa e está adotando ferramentas de comunicação visual com mais frequência no local de trabalho. Mais do que outras gerações, a Geração Z (93%) sente que a comunicação visual os ajuda a articular melhor as ideias.

As empresas de hoje estão operando em uma economia visual recém-descoberta, na qual a redução da atenção e uma explosão de conteúdo digital levaram a uma demanda por recursos visuais atraentes e compartilháveis. Funcionários e clientes agora esperam que o conteúdo de uma marca seja tão visual e digerível quanto o que eles veem nas plataformas de mídia social. Como resultado, existem oportunidades de negócios significativas para aqueles que adotam uma abordagem que prioriza o design ao capacitar todos na organização a projetar e conduzir a capacidade de produzir à níveis formidáveis de conteúdo de qualidade em escala.

"À medida que os líderes de negócios navegam em um ambiente econômico em mudança, a comunicação visual pode ajudar as marcas a progredirem. Desde ajudar a conquistar novos clientes até atrair e reter talentos, passando pelo marketing de uma forma inovadora, a comunicação visual nunca foi tão essencial para desbloquear uma melhor comunicação, colaboração e criatividade", disse Zach Kitschke, CMO do Canva. "Hoje, capturar a atenção de qualquer pessoa pode ser passageiro, então um bom design pode ser decisivo para as organizações que se esforçam para se destacar nesta nova era visual".

O "Relatório de Economia Visual 2023" do Canva pode ser encontrado na íntegra aqui.

Metodologia

O Canva contratou a Morning Consult para pesquisar 1.600 líderes empresariais em marketing, vendas, RH e comércio que conhecem as metas de receita da empresa. Esse grupo também influencia a estratégia de engajamento do público de suas organizações, bem como a forma como as equipes internas se comunicam entre si, com outras equipes e com a empresa como um todo. Especificamente, o Canva entrevistou 850 líderes empresariais nos EUA, 375 na Austrália e 375 no Reino Unido.

Sobre a Canva

Lançado em 2013, o Canva é uma plataforma de colaboração e comunicação visual online gratuita com a missão de capacitar todos no mundo para o design. Apresentando uma interface de usuário simples de arrastar e soltar e uma vasta gama de modelos que variam de apresentações, documentos, sites, gráficos de mídia social, pôsteres, roupas a vídeos, além de uma enorme biblioteca de fontes, fotografias, ilustrações, filmagens e clipes de áudio, qualquer um pode ter uma ideia e criar algo bonito.

Recursos para download

Clique aqui.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230418005436/pt/

Contato

Contados de imprensa Chris Hew para Canva [email protected]

Chanel Sedeno em nome do Canva [email protected]

© 2023 Business Wire, Inc. Aviso: Este comunicado de imprensa não é um documento produzido pela AFP. A AFP não será responsável por este conteúdo. Para mais informações, por favor entre em contato com as pessoas ou entidades mencionadas no comunicado.

Tags