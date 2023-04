Comissários rejeitam recurso da Ferrari sobre sanção a Sainz no GP da Austrália

Os comissários esportivos do Grande Prêmio da Austrália de Fórmula 1 rejeitaram o pedido de revisão feito pela Ferrari pela penalização de cinco segundos que o seu piloto Carlos Sainz recebeu na primeira corrida da temporada, anunciou nesta terça-feira a Federação Internacional do Automóvel (FIA).

Segundo um documento oficial publicado pela FIA, "não há nenhum elemento novo significativo e pertinente" que permita reexaminar a penalidade, como queria a Scuderia, o que faz com que seu "pedido seja rejeitado".

Nesta terça-feira, Sainz e os representantes da Ferrari compareceram por videoconferência perante os comissários para determinar se havia um novo elemento a ser levado em consideração para reavaliar a sanção.

Sainz foi penalizado por encostar no Aston-Martin de seu compatriota Fernando Alonso, fazendo-o girar. No entanto, o campeão mundial de 2005 e 2006 conseguiu terminar a corrida em terceiro.

A sanção de cinco segundos fez Sainz cair da quarta para a 12ª posição, fora da zona de pontuação, em uma corrida que terminou com o 'safety car' na pista.

A Ferrari acredita que Sainz foi tratado com mais severidade do que o francês Pierre Gasly, que não foi penalizado depois de bater no compatriota e companheiro de equipe da Alpine, Esteban Ocon, no final da prova.

Ambos tiveram que abandonar. Nesta terça-feira a comissão considerou que Sainz "foi totalmente responsável pela colisão".

hdy/pm/aam

