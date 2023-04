City, do inspirado Haaland, busca classificação fora de casa contra o Bayern

Quando Erling Haaland entrar em campo em Munique nesta quarta-feira (às 16h, horário de Brasília), o atacante norueguês não só ameaçará eliminar o Bayern da Liga dos Campeões, como também poderá lembrar ao clube alemão o que deixou escapar, depois que os bávaros tentaram de tudo para contratá-lo, sem sucesso.

Para se classificar para as semifinais do torneio continental, o gigante alemão terá que se recuperar da dura derrota de 3 a 0 sofrida na semana passada em Manchester. Uma missão que parece impossível considerando o atual momento de cada equipe.

Nos últimos seis jogos que o Bayern disputou, contabilizando todas as competições, só venceu dois, perdeu três e empatou o último, em casa contra o Hoffenheim (1-1), no fim de semana. Pior ainda, em apenas um deles marcou mais de um gol: 4 a 2 contra o Borussia Dortmund, resultado que tampouco serviria contra o City.

Embora a atuação de Haaland (um gol e uma assistência no jogo de ida) tenha complicado demais a situação do Bayern, a origem do fiasco do clube alemão deve ser buscada na última temporada, quando o campeão da Bundesliga tentou, sem sucesso, contratar o atacante nórdico junto ao Borussia Dortmund.

O diretor esportivo do Bayern, Hasan Salihamidzic, não foi o único a manifestar seu desejo de contratar Haaland, mas seu 'flerte' descarado provocou irritação em alguns, principalmente no astro Robert Lewandowski.

Em 2021, foi divulgado um vídeo em que Salihamidzic era visto conversando com um membro da comissão técnica após um jogo Bayern-Dortmund em que Haaland marcou dois gols em sete minutos, embora o clube bávaro acabasse vencendo de virada por 4 a 2, com um hat-trick do atacante polonês.

"Como Haaland é bom! Ele é uma máquina. Vou ligar para o agente dele amanhã", diz ele no vídeo.

O Bayern de Munique, sempre tão prudente na hora de gastar dinheiro, estava até disposto a abrir os cofres indo contra sua rígida política econômica para poder contar com Haaland em 2022.

O entorno de Lewandowski contou que o polonês sentiu uma certa falta de respeito do clube ao não lhe oferecer um contrato de longa duração, apesar de o polonês ter marcado mais de 40 gols em cada uma das sete temporadas em que vestiu a camisa do Bayern, com um total de 344 em 375 partidas.

O próprio Haaland manifestou sua surpresa com a disposição do Bayern em contratá-lo no momento em que já tinha Lewandowski. "Não sei quantos gols e títulos ele conquistou pelo clube. Realmente senti um pouco de pena por ele. É uma falta de respeito, mas ao mesmo tempo é uma oportunidade para ele buscar outro desafio", explicou o norueguês.

O resultado foi que nenhum dos dois continuou na Bundesliga: Lewandowski assinou com o Barcelona e Haaland com o City.

Depois desse duplo fiasco, o então técnico do Bayern, Julian Nagelsmann, tentou no início desta temporada criar um ataque mais dinâmico, sem depender de um único artilheiro. E no começo deu certo: o Bayern marcou 26 gols nas seis primeiras partidas oficiais (marcando pelo menos cinco gols em quatro delas).

O treinador inclusive pareceu transformar Eric Maxim Choupo-Moting, reserva de Lewandowski, numa referência ofensiva e o atacante camaronês respondeu à sua confiança marcando 17 gols em 28 jogos.

Mas o veterano atacante africano de 34 anos não foi o mesmo depois da Copa do Mundo: não só não marca desde a segunda partida das oitavas de final contra o PSG, em 8 de março, como também ficou de fora de vários jogos devido a problemas físicos e, ao que parece, não deverá jogar nesta quarta-feira devido a problemas nas costas.

Apesar dos seis gols e das duas assistências conseguidos por Haaland nas oito ocasiões em que enfrentou o Bayern, na última terça-feira finalmente conseguiu sua primeira vitória. Nos sete 'Klassiker' que disputou com o Dortmund, perdeu todos os sete.

Se os números do norueguês já eram espetaculares no Dortmund, desde a sua chegada ao City o astro vem quebrando todos os recordes, com 47 gols em 40 partidas nesta temporada contando todas as competições.

Além disso Haaland chegou à reta final da temporada em grande fase e números impressionantes: marcou 14 gols nas últimas seis partidas que disputou, um aviso para o adversário, que terá que partir para cima em busca de uma virada espetacular na Allianz Arena.

