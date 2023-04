Casal Biden ganhou US$ 579.514 em 2022, segundo declaração de IR

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e sua esposa Jill, professora universitária, receberam US$ 579.514 (cerca de R$ 2,8 milhões) de rendimentos em 2022 e pagaram um total de US$ 169.820 (R$ 843 mil) em impostos, informou a Casa Branca nesta terça-feira (18).

A Casa Branca afirmou que Biden tornou públicas suas declarações de impostos durante 25 anos, "demonstrando mais uma vez o seu compromisso de ser transparente com o povo americano acerca das finanças", uma menção que não tem nada de inocente no contexto eleitoral dos Estados Unidos.

O democrata de 80 anos, que já deu diversos indícios de que tentará a reeleição em 2024, poderia enfrentar novamente Donald Trump na disputa presidencial.

O republicano, contudo, rompeu com a prática de transparência fiscal da Casa Branca e luta para manter suas declarações de impostos na confidencialidade.

Em dezembro de 2022, uma comissão parlamentar votou favoravelmente pela divulgação das declarações de impostos do magnata entre os anos de 2015 e 2020.

Veio à tona, por exemplo, que Trump pagou apenas 750 dólares (R$ 3.725, na cotação atual) em impostos em 2017, seu primeiro ano na Presidência, e depois cerca de US$ 1 milhão (R$ 4,9 milhões) em 2018 e 2019, e zero em 2020, quando perdeu as eleições presidenciais e seus rendimentos estavam negativos em 5 milhões de dólares (R$ 24,8 milhões).

O casal Biden também doou 20.180 dólares (pouco mais de R$ 100 mil) a organizações beneficentes no ano passado, segundo a nota.

Além disso, a Casa Branca informou que a vice-presidente Kamala Harris e seu marido Doug Emhoff declararam 456.918 dólares (R$ 2,27 milhões) em rendimentos em 2022.

