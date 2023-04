Alcaraz e Ruud avançam às oitavas de final do Torneio de Barcelona

O espanhol Carlos Alcaraz, número dois do mundo, avançou nesta terça-feira às oitavas de final do Torneio de Barcelona, depois de vencer o português Nuno Borges por 6-3 e 6-1, acompanhado pelo norueguês Casper Ruud que eliminou o americano Ben Shelton com parciais de 6-2 e 7-6 (7-1).

O número dois do mundo precisou de apenas uma hora para superar Borges, que mal pôde se defender diante do espanhol.

"Era muito importante estrear como eu fiz, em alto nível no primeiro jogo da temporada [de saibro]", disse Alcaraz após sua vitória na quadra central do RCT Barcelona-1899.

Borges começou vencendo o primeiro game do primeiro set, mas a partir daí, Alcaraz progrediu até fazer 5-1.

O português, número 79 do mundo, conseguiu diminuir para 5-3 aproveitando uma quebra, mas Alcaraz fechou o set com seu serviço e acelerou no seguinte para vencer a partida.

O espanhol enfrentará nas oitavas de final o compatriota Roberto Bautista, que venceu o também espanhol Bernabé Miralles por 6-2 e 6-2 na terça-feira.

Antes, Ruud dominava com facilidade o adversário no primeiro set, mas a tarefa se complicou no segundo set, quando Shelton, número 37 do ranking, ficou mais à vontade na quadra.

Shelton, de 20 anos, conseguiu forçar o tie-break, mas acabou perdendo para o norueguês, terceiro cabeça-de-chave, que enfrentará nas oitavas de final o vencedor do duelo entre o argentino Francisco Cerúndolo e o italiano Francesco Passaro, que nesta terça-feira derrotou o espanhol Ferando Verdasco.

Passaro precisou apenas de uma hora para eliminar Verdasco com um estrondoso 6-1 e 6-1.

Além disso, o argentino Diego Schwartzman chegou à segunda fase após vencer o chinês Yibing Wu com um duplo 6-2.

Schwartzman, número 48 do mundo, bateu seu oponente em 1 hora e 19 minutos e vai disputar uma vaga nas oitavas de final com Jannik Sinner, que recentemente foi semifinalista do Torneio de Monte Carlo.

--- Resultados do Torneio de Barcelona

- Simples masculino - primeira fase:

Francesco Passaro (ITA) x Fernando Verdasco (ESP) 6-1, 6-1

Matteo Arnaldi (ITA) x Jaume Munar (ESP) 6-3, 6-4

Jason Kubler (AUS) x Daniel Rincón (ESP) 6-4, 6-3

David Goffin (BEL) x Feliciano Lopez (ESP) 7-6 (7/3), 6-7 (4/7), 6-0

Diego Schwartzman (ARG) x Yibing Wu (CHN) 6-2, 6-2

Alexander Shevchenko (RUS) x Lorenzo Giustino (ITA) 6-2, 6-2

Emilio Gómez (EQU) x Albert Ramos (ESP) 6-3, 1-6, 6-4

Pedro Cachín (ARG) x Gijs Brouwer (HOL) 6-3, 7-5

- Simples masculino - segunda fase:

Carlos Alcaraz (ESP/N.1) x Nuno Borges (POR) 6-3, 6-1

Roberto Bautista (ESP/N.13) x Bernabé Zapata Miralles (ESP) 6-2, 6-2

Alejandro Davidovich Fokina (ESP/N.10) x Tomás Etcheverry (ARG) 6-3, 6-3

Emil Ruusuvuori (FIN) x Frances Tiafoe (EUA/N.5) 6-4, 6-7 (3/7), 6-4

Casper Ruud (NOR/N.3) x Ben Shelton (EUA) 6-2, 7-6 (7/1)

