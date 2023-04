UE quer nova regulação para inteligências artificiais como ChatGPT

Legisladores da União Europeia querem dar aos reguladores novos poderes de controle ao desenvolvimento de tecnologias como a do ChatGPT. O ritmo vertiginoso do desenvolvimento da inteligência artificial (IA) nos últimos meses exige um novo conjunto de regras adaptadas para ferramentas poderosas de IA, disse um grupo de legisladores influentes da UE em uma carta aberta que planeja publicar ainda nesta segunda-feira.

O grupo, que ficou encarregado de elaborar um novo rascunho do que o bloco chama de AI Act, disse que vai adicionar disposições ao projeto de lei para "dirigir o desenvolvimento de IAs muito poderosas em uma direção que é centrado no ser humano, segura e confiável". The Wall Street Journal teve acesso a uma cópia da carta.

"Com a rápida evolução de IAs poderosas, vemos a necessidade de atenção política significativa", escreveram os legisladores.

Eles afirmam ainda que o projeto de lei, que os parlamentares pretendem aprovar ainda este ano, "poderá servir como um modelo para outras iniciativas regulatórias em diferentes tradições e ambientes regulatórios em todo o mundo". Fonte: Dow Jones Newswires.

