Ucrânia cética sobre o sucesso dos esforços de paz com a Rússia

O ministro ucraniano das Relações Exteriores, Dmytro Kuleba, expressou nesta segunda-feira (17) seu ceticismo sobre as possibilidades de sucesso dos esforços de paz no conflito com Moscou e afirmou que "a Rússia quer a guerra".

"Hoje, a Rússia quer a guerra. Precisaremos de tempo para os esforços de paz", disse Kuleba, de visita a Bagdá.

"Não se pode dizer que é a favor da paz enquanto tenta conquistar mais território, cometendo mais atrocidades, destruindo vilas e cidades", acrescentou o ministro em coletiva de imprensa conjunta com seu homólogo iraquiano, Fuad Hussein.

Nas últimas semanas, surgiram várias propostas de mediação entre os dois países, em guerra desde que as tropas russas entraram na Ucrânia em 24 de fevereiro de 2022.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva propôs, no domingo, uma mediação conjunta com a China e os Emirados Árabes Unidos, acusando os Estados Unidos e a Europa de prolongarem o conflito.

No sábado, o presidente francês, Emmanuel Macron, falou com seu homólogo ucraniano, Volodimir Zelensky, "das próximas etapas na organização de uma cúpula para a paz".

"A Rússia deve concordar com algo muito simples: parar a guerra e se retirar do território ucraniano. Isso criará um espaço para a diplomacia", apontou Kuleba.

O Iraque também propôs a mediação entre os dois lados. O ministro das Relações Exteriores do Iraque, Fuad Hussein, disse que seu país está pronto para "ajudar" Rússia e Ucrânia a "chegar primeiro a um cessar-fogo e depois iniciar as negociações".

A visita de Kuleba a Bagdá ocorre dois meses depois da de seu homólogo russo, Serguei Lavrov.

Apoiada por seus parceiros ocidentais, a Ucrânia tenta obter apoio diplomático de países emergentes, especialmente do Oriente Médio e da Ásia.

