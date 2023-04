Ruud avança no ranking ATP, dominado por Djokovic e Alcaraz

O norueguês Casper Ruud ganhou uma posição no ranking ATP e agora é o terceiro colocado na classificação mundial, atrás apenas do líder, o sérvio Novak Djokovic, e do número 2, o espanhol Carlos Alcaraz.

O russo Andrey Rublev, campeão no domingo do Masters de Monte Carlo, permanece na sexta posição, mas se aproximou do quinto lugar, ocupado pelo grego Stefanos Tsitsipas. Outro russo, Daniil Medvedev, é o quarto colocado.

- Ranking ATP em 17 de abril:

1. Novak Djokovic (SRV) 7.240 pts

2. Carlos Alcaraz (ESP) 6.770

3. Casper Ruud (NOR) 5.255 (+1)

4. Daniil Medvedev (RUS) 5.240 (+1)

5. Stefanos Tsitsipas (GRE) 4.950 (-2)

6. Andrey Rublev (RUS) 4.380

7. Holger Rune (DIN) 3.865 (+2)

8. Jannik Sinner (ITA) 3.525

9. Felix Auger-Aliassime (CAN) 3.450 (-2)

10. Taylor Fritz (USA) 3.245

11. Karen Khachanov (RUS) 2.900 (+1)

12. Frances Tiafoe (EUA) 2.870 (-1)

13. Cameron Norrie (GBR) 2.735 (+1)

14. Rafael Nadal (ESP) 2.715 (+1)

15. Hubert Hurkacz (POL) 2.660 (-2)

16. Alexander Zverev (ALE) 2.140

17. Pablo Carreño (ESP) 2.095

18. Tommy Paul (EUA) 2.070

19. Alex de Minaur (AUS) 2.050

20. Lorenzo Musetti (ITA) 1.930 (+1)

...

89. Thiago Monteiro (BRA) 665 (-9)

