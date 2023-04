Putin elogia manobras de 'altíssimo nível' da frota russa no Pacífico

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, elogiou nesta segunda-feira (17) as manobras de "altíssimo nível" da frota russa no Pacífico, em meio à aproximação com a China e às tensões com o Ocidente.

"A primeira etapa dos exercícios surpresa foi de altíssimo nível", afirmou Putin em uma reunião com seu ministro da Defesa, Sergei Shoigu.

Mais de 25.000 soldados, 167 navios e 89 aviões e helicópteros participam das manobras, explicou Shoigu.

O ministro disse que as forças russas que participam destas manobras foram treinadas, numa primeira fase, para detectar submarinos inimigos perto do Golfo de Pedro, o Grande (no mar do Japão) e do Golfo de Avachinsky, ao sudeste da península de Kamchatka, no Extremo Oriente russo.

A segunda fase, que decorre atualmente, inclui manobras para testar as capacidades dos submarinos estratégicos e a sua capacidade de uso de armas, especialmente para a defesa antiaérea, no mar de Okhotsk, localizado entre a Rússia e o Japão, no Pacífico, afirmou Shoigu.

A terceira e última etapa, com exercícios de lançamento de mísseis e fogo de artilharia, terá início na terça-feira (18).

As manobras coincidem com a visita à Rússia do ministro da Defesa chinês, Li Shangfu, que Putin recebeu no domingo no Kremlin.

O ministro chinês destacou os laços "muito fortes" e "estáveis" entre Pequim e Moscou, que vão além das alianças político-militares da época da Guerra Fria."

