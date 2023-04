Presidente do México denuncia 'espionagem' dos EUA a instituições de segurança

O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, denunciou, nesta segunda-feira (17), que os Estados Unidos espionam instituições de segurança de seu país, após o vazamento de documentos do Pentágono, que apontam para supostas tensões entre o Exército e a Marinha.

Os americanos "não podem estar praticando atos de espionagem, além do mais, para saber o que nossas instituições de segurança estão fazendo e, também, com a arrogância de vazar informação ao Washington Post", disse o presidente mexicano em sua coletiva de imprensa habitual.

Segundo documentos sigilosos citados pelo jornal, as autoridades americanas avaliaram as implicações de uma lei mexicana que determina ao Exército vigiar e proteger o espaço aéreo do país.

De acordo com esta avaliação, esta faculdade poderia agravar as tensões entre a Marinha e o Exército, sob o risco de "exacerbar sua rivalidade existente e minar sua capacidade de realizar operações conjuntas".

As duas instituições realizam trabalhos de segurança no México, castigado pela violência desde 2006, quando o governo da época lançou uma operação antidrogas polêmica com a participação dos militares, que deixou mais de 350.000 mortos desde então.

Segundo o jornal, não há indícios de que estes documentos tenham sido obtidos por meio de escutas telefônicas dos Estados Unidos.

Os documentos fazem parte do material sigiloso do governo americano compartilhado na rede social Discord.

Horas depois de suas declarações, o presidente mexicano recebeu em seu gabinete o embaixador dos Estados Unidos, Ken Salazar, que saiu da reunião sem dar declarações à imprensa.

