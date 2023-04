Pauta de infográficos

* Sudão-golpe-confrontos-Forças-Armadas:

1/ Mapa do Sudão localizando sua capital, Cartum. (90 x 80 mm) - Disponível

2/ Mapa de Cartum, capital do Sudão. (89 x 88 mm) - Disponível

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

3/ Mapa de Cartum localizando os danos que ocorreram em diferentes prédios estratégicos durante os combates. (135 x 143 mm) - Disponível

4/ Localização dos confrontos registrados no Sudão entre 15 e 17 de abril, às 8:30h (Bras.). (135 X 126 mm) - Disponível

5/ Evolução estimada do número de pessoas que precisam de ajuda humanitária, desde 2015, segundo dados do Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários (ENUCAH). (89 X 67 mm) - Disponível

6/ Estimativas de ajuda humanitária que o Sudão precisa, por setor, segundo o Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários. (135 x 118 mm) - Disponível

7/ Evolução estimada do número de pessoas que necessitam de ajuda humanitária no Sudão, segundo dados do Escritório de Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários (OCAH), por setor, em 2023. (135 x 90 mm) - Disponível

* Rússia-Ucrânia-conflito:

1/ Mapa com a situação do conflito na Ucrânia do conflito na Ucrânia em 17 de abril às 4h (Bras.). (135 x 162 mm) - Atualização disponível

2/ Mapa da linha de frente torno a cidade de Bakhmut, que as forças russas buscam controlar. (135 x 136 mm) - Atualização disponível

* França-Brasil-acidente-aviação-investigação-transporte-julgamento: mapa que mostra a rota do voo do avião Aribus da Air France entre o Rio de Janeiro e Paris que caiu em 2009. (90 x 98 mm) - Reenvio disponível

* Peru-política-governo-pesquisas-Congresso: avaliação da gestão pública da presidente do Peru, Dina Boluarte, segundo pesquisa Ipsos. (90x94 mm) - Disponível

* Taiwan-China-defesa-diplomacia: mapa do estreito de Taiwan. (89x141 mm) - Disponível

* Espaço-indústria-aeroespacial:

1/ Dados sobre o foguete Starship da SpaceX, o maio do mundo, e seu propulsor Super Heavy. (135 x 103 mm) - Reenvio disponível

2/ Comparação do tamanho dos maiores foguetes espaciais do mundo. (90 x 82 mm) - Atualização disponível

* Fbl-EUR-Liga-Campeões-quartas-volta:

1/ Apresentação da partida de volta das quartas de final da Liga dos Campeões 2022-2023 entre Napoli e AC Milan na terça-feira, 18 de abril. (135 x 162 mm) - Reenvio disponível

2/ Apresentação da partida de volta das quartas de final da Liga dos Campeões 2022-2023 entre Chelsea e Real Madrid na terça-feira, 18 de abril. (135 x 160 mm) - Reenvio disponível

3/ Apresentação da partida de volta das quartas de final da Liga dos Campeões 2022-2023 entre Bayern de Munique e Manchester City na quarta-feira, 19 de abril. (135 x 159 mm) - Reenvio disponível

4/ Apresentação da partida de volta das quartas de final da Liga dos Campeões 2022-2023 entre Inter de Milão e Benfica na quarta-feira, 19 de abril. (135 x 161 mm) - Reenvio disponível

5/ Apresentação das partidas de volta das quartas de final da Liga dos Campeões 2022-2023, em 18 e 19 de abril. (89 x 74 mm) - Atualização disponível

6/ Artilheiros da Liga dos Campeões 2022-2023, a partir de 4 gols. (45 x 184 mm) - Reenvio disponível

* Fbl-EUR-Liga-Europa-C3-quartas-volta: apresentação das partidas de volta das quartas de final da Europa League 2022-2023 da quinta-feira, 20 de abril. (89 x 74 mm) - Disponível

* Tênis-2023:

1/ Classificação ATP dos 10 primeiros tenistas. (45 x 76 mm) - Atualização disponível

2/ Classificação WTA das 10 primeiras tenistas. (44 x 76 mm) - Atualização disponível

Contato: [email protected] - http://www.afpforum.com/AFPForum/

cr

Tags