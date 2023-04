PRINCIPAIS NOTÍCIAS

FRANÇA BRASIL JULGAMENTO: Justiça francesa absolve Airbus e Air France por acidente do voo Rio-Paris

SUDÃO CONFRONTOS: Mais de 100 mortos em guerra aberta entre dois generais no Sudão

RÚSSIA OPOSIÇÃO: Condenan a opositor ruso Vladimir Kara-Murza a 25 años de prisión

=== FRANÇA BRASIL JULGAMENTO ===

PARIS:

Justiça francesa absolve Airbus e Air France por acidente do voo Rio-Paris em 2009

A Justiça francesa absolveu nesta segunda-feira (17) a fabricante europeia Airbus e a companhia Air France pelo acidente do voo AF447 Rio-Paris em 2009, que matou 228 pessoas, pelo qual as empresas foram julgadas por homicídios dolosos.

(Brasil justiça França aviação acidente)

=== SUDÃO CONFRONTOS ===

CARTUM:

Guerra aberta entre generais provoca mais de 100 mortes no Sudão

Mais de 100 pessoas morreram desde o fim de semana no Sudão, que é palco nesta segunda-feira (17) do terceiro dia consecutivo de combates armados entre o exército e um influente grupo de paramilitares.

(Sudão golpe)

=== RÚSSIA OPOSIÇÃO ===

MOSCOU:

Tribunal condena opositor russo Vladimir Kara-Murza a 25 anos de prisão

Um tribunal de Moscou condenou nesta segunda-feira (17) o opositor Vladimir Kara-Murza a 25 anos de prisão por várias acusações, incluindo a de "alta traição", em um momento de intensa repressão na Rússia durante o conflito na Ucrânia.

(Rússia conflito Ucrânia justiça oposição política)

FOTOS, VIDEO

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÕES ===

-- AMÉRICAS

SAN VICENTE DEL CAGUAN:

Dissidentes das Farc anunciam novas negociações de paz em maio

Os dissidentes das Forças Revolucionárias da Colômbia (Farc) afirmara que estão "prontos" para escrever um novo capítulo de paz na Colômbia. Durante uma grande reunião no domingo (16), eles anunciaram o início de uma nova rodada de negociações com o governo colombiano em 16 de maio para desmobilizar cerca de 3.000 guerrilheiros que permanecem na luta armada após o histórico acordo de paz de 2016.

(Colômbia conflito governo guerrilha política acordo paz)

-- EUROPA

PARIS:

Macron faz discurso aos franceses após a 'vitória de Pirro' com a reforma da Previdência

O presidente francês, Emmanuel Macron, deve definir o "rumo" de seu mandato nesta segunda-feira (17) em um discurso na televisão, em um clima de permanente crise política e social após a promulgação de sua impopular reforma da Previdência.

(França aposentadoria política manifestação)

KIEV:

A 'dor imensa' das viúvas de guerra ucranianas

Olga Slychyk começou a temer o pior quando seu marido, Mikhailo, um engenheiro militar que serviu nas linhas de frente no leste da Ucrânia, não ligou para ela em seu aniversário em janeiro.

(Ucrânia conflito Rússia)

VARSÓVIA:

Varsóvia conserva memória do gueto judeu 80 anos após levante

No 80º aniversário da revolta dos judeus no gueto de Varsóvia contra o terror nazista, a capital polonesa inaugura uma exposição com objetos - do sapato de uma criança a utensílios de cozinha carbonizados - que contam como viveram, amaram e morreram em tempos de guerra.

(Polônia religião história cultura judeus Alemanha)

-- ÁSIA

KARUIZAWA:

G7 mostra unidade em relação à China

Os chefes da diplomacia do G7 mostraram, nesta segunda-feira (17) no Japão, sua unidade em relação à China, negando qualquer divergência de opiniões sobre o gigante asiático.

(G7 EUA Rússia Japão diplomacia China Taiwan Ucrânia França)

FOTOS, VIDEO

TAIPÉ:

Navio militar americano atravessa o Estreito de Taiwan após exercícios da China

Um navio militar dos Estados Unidos atravessou o Estreito de Taiwan, em uma operação de "liberdade de navegação" efetuada alguns dias depois dos exercícios militares da China na mesma área, anunciou a Marinha americana.

(Taiwan EUA diplomacia China política)

TAIPÉ:

Ameaça chinesa reforça identidade nacional de Taiwan

Em um museu de Taipé, que já foi uma antiga prisão para prisioneiros políticos, os visitantes se felicitam pela democracia moderna de Taiwan e forjam a identidade da ilha diante da autoridade chinesa.

(Taiwan diplomacia China política democracia)

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

PARIS:

Lentes que freiam a miopia, uma esperança na explosão dessa patologia

A miopia está ganhando terreno em todos os países desenvolvidos e, para lutar contra essa patologia, os fabricantes de lentes propõem lentes corretivas que ajudam a retardar a progressão dessa condição em crianças.

(França infância saúde)

NOVA YORK:

'O Fantasma da Ópera' deixa a Broadway após 35 anos

"O Fantasma da Ópera", musical mais antigo da Broadway, baixou as cortinas definitivamente no domingo (16). A peça de 35 anos, com quase 14.000 apresentações, é vítima da redução de espectadores após a pandemia.

(EUA cultura turismo teatro)

=== ESPORTE ===

BARCELONA:

Barcelona nunca realizou 'alguma ação para conseguir vantagem esportiva'

O Barcelona "nunca realizou alguma ação que tivesse como objetivo final ou como intenção alterar a competição para conseguir algum tipo de vantagem esportiva", afirmou nesta segunda-feira (17) o presidente do clube, Joan Laporta.

(Fbl ESP)

