Navio de guerra dos EUA navega pelo Estreito de Taiwan e Pequim condena ação

A Marinha dos Estados Unidos navegou o navio de guerra USS Milius pelo Estreito de Taiwan no domingo - a primeira navegação reportada desde que a China realizou um exercício militar nos arredores da ilha na semana passada. A Sétima Frota dos Estados Unidos informou que a passagem do USS Milius pelo estreito foi rotineira.

A embarcação "transitou por um corredor no estreito que está fora do mar territorial de qualquer Estado costeiro", afirmou em nota.

A China protestou nesta segunda-feira contra a navegação e disse que um dos comandos do seu exército, o Comando do Teatro Leste, estava pronto a qualquer momento para "salvaguardar resolutamente a soberania, segurança e paz e estabilidade regionais do país", de acordo com o porta-voz Shi Yilu. Fonte: Associated Press.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tags