Muçulmanos em Bangladesh oram por chuva em onda de calor

Centenas de muçulmanos em Bangladesh oraram juntos nesta segunda-feira(17) para que chova na capital, Daca, afetada por uma incomum onda de calor.

Mais de 500 fiéis se reuniram em um campo esportivo ao ar livre para uma oração conduzida pelo popular pregador Shaikh Ahmadullah, disse a polícia.

"Oraram para que chova, para que as temperaturas baixem e para que sejam protegidos durante a onda de calor", detalhou o chefe da polícia local, Abul Kalam Azad.

Este ano, as habituais chuvas de abril e maio não caíram em Bangladesh e os habitantes enfrentam desde o início do mês uma onda de calor incomum, disse à AFP Afroza Sultana, do serviço nacional de meteorologia.

No domingo, os termômetros de Daca marcaram 40,6 graus centígrados, a temperatura mais alta nesta cidade de 20 milhões de habitantes desde 1965, quando alcançou 42 graus, acrescentou.

Está previsto que as temperaturas baixem nos próximos dias e que chova ainda neste mês.

Bangladesh, um país pobre de 170 milhões de habitantes, é especialmente vulnerável às mudanças climáticas e sofre regularmente com enchentes e temporais devastadores.

