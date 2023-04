Mais de 100 prisioneiros iemenitas são libertados após troca de centenas de detidos

Mais de 100 prisioneiros de guerra viajaram nesta segunda-feira (17) da Arábia Saudita para o Iêmen, após a troca de 869 detidos neste fim de semana em uma operação que relançou as esperanças de paz no país, anunciou o Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV).

Dois voos do CICV, com 48 prisioneiros cada, partiram para Sanaa, a capital do Iêmen nas mãos dos rebeldes houthis desde 2014, e outros oito detidos voaram para Aden, a grande cidade do sul onde fica a sede do governo do Iêmen, em um terceiro avião.

Esta operação "unilateral" é independente da troca de prisioneiros realizada entre sexta e domingo, disse à AFP a porta-voz do CICV, Jessica Moussan.

"Saudamos esta iniciativa e estamos felizes que considerações humanitárias estejam sendo levadas em conta com o objetivo de reunir as famílias", disse ela.

A troca de detidos ocorreu como parte de um acordo concluído em março na Suíça entre o governo do Iêmen, apoiado por uma coalizão militar liderada pela Arábia Saudita, e os rebeldes houthis, apoiados pelo Irã.

Esta é a troca mais importante desde a libertação de mais de mil presos em outubro de 2020 e e abre as portas para uma possível resolução pacífica de um conflito que mergulhou o Iêmen em uma profunda crise humanitária.

A guerra deixou centenas de milhares de mortos e milhões de deslocados, além de epidemias, falta de água potável e fome aguda, segundo a ONU.

