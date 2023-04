Maduro estreia programa na TV estatal em ano anterior às eleições venezuelanas

O presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, estreou, nesta segunda-feira (17), um novo programa próprio na televisão estatal. O país sul-americano tem eleições presidenciais previstas para o próximo ano.

"Vamos iniciando uma nova etapa comunicacional", disse o governante socialista ao iniciar a primeira exibição de "Con Maduro +" na televisão pública VTV, vestido com paletó e camisa sem gravata.

Maduro, que buscará sua reeleição em 2024 por seis anos, indicou que o programa será transmitido todas as segundas-feiras no país, onde a oposição acusa o governo de monopolizar os meios de comunicação tradicionais.

O mandatário chavista manteve uma presença midiática constante, seguindo os passos de seu antecessor Hugo Chávez (1999-2013).

Desde que chegou ao poder e até 2012, quando avançou o câncer que causou sua morte em 2013, Chávez apresentou um programa dominical transmitido por meios estatais chamado "Alô, presidente", que podia durar horas.

Ele combinava esse espaço com cadeias obrigatórias de rádio e televisão.

Na primeira exibição de seu novo programa, Maduro apresentou como "colega" de transmissão um avatar feminino de inteligência artificial que identificou como "Sira", uma referência à "Siri" da Apple.

Paralelamente, ele zombou das críticas ao uso dessa tecnologia em campanhas de desinformação ecoadas pela mídia estatal.

Seu primeiro programa na televisão estatal, "En Contacto con Maduro", foi transmitido semanalmente entre 2013 e 2017, como continuidade do "Alô" de Chávez. O espaço foi rebatizado em 2017 como "Los Domingos con Maduro", mas saiu do ar no mesmo ano.

Maduro também teve um programa musical de salsa entre janeiro e dezembro de 2017. Costumava misturar política com música e dançar em frente às câmeras com sua esposa, Cilia Flores.

"Dizem que estou louco porque danço salsa. Ah! Mas se [Barack] Obama dança, ele não é louco, ele é legal", queixou-se uma vez diante das críticas, referindo-se ao então presidente dos Estados Unidos.

