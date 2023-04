Macron diz ouvir a 'ira' dos franceses contra reforma da Previdência 'necessária'

O presidente da França, Emmanuel Macron, assegurou, nesta segunda-feira (17), ouvir a "ira" dos franceses contra sua impopular reforma da Previdência, mas ressaltou que a medida é "necessária" e que suas disposições vão entrar em vigor "a partir deste outono" no hemisfério norte.

"Ninguém pode ficar surdo" a esta "ira" dos manifestantes, disse Macron em discurso televisionado do Palácio do Eliseu, sede do Executivo francês. O presidente lamentou que não se tenha chegado a um "consenso" sobre esta reforma-chave para seu segundo mandato.

