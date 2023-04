Lançamento do foguete Starship, da empresa de Elon Musk, é adiado após problema técnico

A empresa espacial SpaceX, do bilionário Elon Musk, adiou o lançamento do foguete Starship, que seria lançado em primeiro voo-teste nesta segunda-feira, 17.

Com 120 metros — formada por uma cápsula reutilizável de 50 metros e o propulsor Super Heavy, com 70 metros — o foguete é considerado o maior já construído e iria decolar do extremo sul do Texas, perto da praia de Boca Chica, nos Estados Unidos, com término no Oceano Pacífico.

Pelas redes sociais, Elon Musk havia publicado que as chances de sucesso não eram certas, mas que “a emoção é garantida”. Nesta segunda, durante o preparo do lançamento do foguete, Musk compartilhou pela conta do Twitter que o lançamento não aconteceria devido a problemas técnicos.

“Uma válvula de pressão parece estar congelada, então, a menos que comece a operar em breve, não haverá lançamento hoje”, escreveu.



Logo em seguida, o empresário compartilhou que “aprendeu bastante” com o ocorrido e que a empresa realizará uma nova tentativa de lançamento nos próximos dias.

Learned a lot today, now offloading propellant, retrying in a few days … — Elon Musk (@elonmusk) April 17, 2023

No teste, o Starship não levaria tripulantes, mas foi projetado para transportar até 100 pessoas ou mais de 100 toneladas de cargas para a Lua e para Marte. A Nasa também planeja utilizar a cápsula na missão Artemis 3, que levará astronautas à Lua em dezembro de 2025.

