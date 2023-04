Fifa confirma Argentina como sede do Mundial Sub-20

A Fifa confirmou que a Argentina irá sediar a Copa do Mundo Sub-20, entre 20 de maio e 11 de junho, em substituição à Indonésia, anunciou a entidade nesta segunda-feira (17) em comunicado.

Esta decisão indica que a seleção argentina da categoria participará da competição no lugar da equipe indonésia.

"A Fifa tem o prazer de anunciar que a edição deste ano da Copa do Mundo Sub-20 da Fifa acontecerá na Argentina. O país dos atuais campeões do mundo abrirá suas portas às grandes estrelas do futebol mundial do futuro", declarou o presidente da Fifa, Gianni Infantino, no comunicado.

O sorteio dos grupos "acontecerá na sexta-feira, 21 de abril, na sede da Fifa em Zurique".

A Fifa lembrou que a Argentina, que sediou o torneio pela última vez em 2001, é o país mais vencedor da história do Mundial Sub-20 com seis títulos.

Em 29 de março, a Fifa decidiu retirar a organização do torneio da Indonésia, depois que as autoridades do país asiático, de maioria muçulmana, quiseram impedir a participação de Israel no torneio.

Os dois países não têm relações diplomáticas e a Indonésia defende a causa palestina.

