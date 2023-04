Ex-professora é contratada para exterminar ratos em NY com salário anual de R$ 765 mil

Kathleen Corradi foi nomeada diretora Mitigação de Ratos da cidade de Nova York para lidar com os problemas com os roedores

A cidade de Nova York tem um grande reforço contra um de seus maiores inimigos: os ratos. Na última quarta-feira, 12, o prefeito da cidade anunciou a ex-professora Kathleen Corradi como nova diretora de Mitigação de Ratos de Nova York.

Anteriormente liderando esforços para redução dos ratos estando no Departamento de Educação, Kathleen agora terá a função oficial de exterminar os roedores em toda a cidade.

Com salário anual de US$ 155 mil dólares, cerca de 765 mil reais segundo cotação atual, a ex-professora disse no anúncio oficial feito pelo prefeito de Nova York, Eric Adams, que as pessoas irão ver muito e “muito menos ratos”.

A vaga de emprego

Em dezembro de 2022, a prefeitura da cidade de Nova York, nos Estados Unidos, divulgou o cargo de “diretor de mitigação de roedores” por meio de edital, prevendo um salário de 14 mil dólares mensais.

Para se candidatar ao cargo, de acordo com o edital, o interessado deveria ter o diploma de bacharel e ter no mínimo 5 anos de experiência relevante, além de ter “o impulso, a determinação e o instinto assassino necessários para lutar contra o verdadeiro inimigo - a implacável população de ratos da cidade de Nova York".

Outro trecho do documento estimulava a aniquilação dos roedores que há anos causam problemas na cidade estadunidense. “Eles não comandam esta cidade - nós sim".

