EUA, Japão e Coreia do Sul realizam exercício militar antimísseis conjunto

Os Estados Unidos, a Coreia do Sul e o Japão realizaram um exercício conjunto de defesa antimísseis nesta segunda-feira, 17. A Marinha sul-coreana disse que os exercícios ocorreram em águas internacionais na costa leste do país e foram focados em aperfeiçoar os procedimentos para detectar, rastrear e compartilhar informações sobre mísseis balísticos da Coreia do Norte.

O exercício naval envolveu um contratorpedeiro Aegis de cada país.

Na semana passada, a Coreia do Norte realizou mais uma demonstração de força, testando pela primeira vez um míssil balístico intercontinental movido a combustível sólido.

