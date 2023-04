Comunicado do Business Wire :Engle Martin & Associates

A Engle Martin & Associates, LLC ("Engle Martin"), provedora independente líder de mercado em gerenciamento e reclamações de sinistros, anunciou hoje que adquiriu a EIMC, LLC ("EIMC"), líder mundial na provisão de gerenciamento de riscos marítimos / oceânicos, investigação de sinistros e serviços de sub-rogação com sede em Jersey City, Nova Jersey e Londres, Inglaterra.

Fundada em 1968, a EIMC atende clientes em toda a cadeia de fornecimento marítima internacional com mais de 50 anos de experiência em fornecer avaliações contínuas, mitigação de riscos e soluções na resolução de reclamações em carga marítima, integridade de estoque, cascos e maquinário, obras de arte e espécie. A EIMC opera em 15 escritórios estrategicamente posicionados nos EUA e no Reino Unido. A organização trabalha com um amplo grupo de clientes em todos os principais mercados de seguros internacionais e também é agente da Lloyd's para diversos locais nos EUA. Desde sua criação, a EIMC tem sido reconhecida pelas principais seguradoras internacionais e inúmeras associações de seguros como a principal provedora de serviços de gerenciamento de riscos e sinistros de seguros marítimos.

Esta aquisição expande a presença mundial da Engle Martin e diversifica seu portfólio de serviços, ao oferecer aos clientes um conjunto completo de serviços marítimos / oceânicos. Esta aquisição também fornece à EIMC uma ampla infraestrutura administrativa, soluções de tecnologia inovadoras e oportunidades de crescimento aos membros da equipe. A EIMC tem uma história notável dentro da comunidade marítima que resultou em relacionamentos distintos e duradouros com seus clientes e transportadoras parceiras. A equipe de liderança da EIMC irá permanecer no cargo e manter a supervisão operacional de seu portfólio.

Quando perguntado sobre a aquisição, Jay Campbell, Vice-Presidente Executivo de Estratégia e Crescimento Organizacional da Engle Martin, disse: "Estamos empolgados em continuar crescendo e investindo em nossos negócios. A aquisição expande nossas capacidades de serviço na área de serviços marítimos / oceânicos e de risco técnico com uma organização que está bem alinhada à nossa cultura e abordagem aos negócios. Continuaremos fornecendo a nossos clientes o mesmo serviço, qualidade e capacidades que esperam da nossa equipe, com um serviço complementar que nos permite responder a nossos clientes de um modo holístico."

Tiina Ruhlandt, Diretora Geral da EIMC, disse: "Estamos muito satisfeitos que a Engle Martin aprecie o valor de nossa organização; além de confiantes e animados de que nossa experiência combinada terá um impacto positivo em nosso crescimento e sucesso contínuos. Acreditamos que esta parceria é uma excelente extensão da estratégia de negócios a longo prazo da Engle Martin e estamos muito felizes por uma parceira que compartilha nossos princípios e respeita a cultura que impulsionou nosso sucesso."

A Engle Martin é uma provedora independente líder de mercado em gerenciamento e reclamações de sinistros. A Engle Martin tem uma filosofia de negócios abrangente: de oferecer os melhores resultados de reclamações de sinistros do setor, apresentar os profissionais de sinistros mais talentosos, promover uma equipe de liderança inovadora e profissional, bem como desenvolver soluções com foco no cliente. A empresa fornece uma linha abrangente de ofertas de serviços, incluindo propriedades comerciais, acidentes, especialidades marítimas e de transporte, avaliação / arbítrio, auditorias especializadas, terceirização de transportadoras e serviços de gerenciamento de sinistros. Para obter detalhes sobre setores atendidos e serviços oferecidos pela Engle Martin, acesse EngleMartin.com.

Dominique Enríquez Diretor de Marketing +1 678.553.3872 [email protected]

